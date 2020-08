"S’estén la prohibició del tabac al carrer per frenar el virus", portada de l'ARA

La popularització de la norma de prohibir fumar al carrer per contenir els contagis, que Catalunya s'inclina per aplicar i que cada vegada s'estan plantejant més comunitats arreu de l'Estat, és el tema destacat de l'ARA d'aquest divendres. "S’estén la prohibició del tabac al carrer per frenar el virus" és el titular principal de la portada, en la qual també destaquen aquests temes:

"Mascherano: “Estic convençut que el Barça estarà a l’altura davant el Bayern”

"Alumnes i professors s’hauran d’aïllar i fer-se la PCR si hi ha un positiu"

"Tornen les visites de familiars als geriàtrics de Barcelona i Lleida"

"L’acord històric entre Israel i els Emirats Àrabs atura l’annexió palestina"