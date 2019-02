"El rei torna a fer front a la mentida del separatisme", portada d''El Mundo'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona:

El Mundo: "El rei torna a fer front a la mentida del separatisme"

Abc: "'No és admissible apel·lar a una suposada democràcia per damunt del Dret'"

La Razón: "'No es pot apel·lar a una suposada democràcia per damunt de la llei'"; "Un sector de Cs vol Arrimadas de 'dos' a Madrid"

El País: "Espanya acorda amb el Marroc tornar pasteres a les seves costes"

La Vanguardia: "El rei defensa que no hi ha democràcia per damunt de la llei"

El Periódico: "La rebel·lió flaqueja"