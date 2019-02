"'La vaga de Torra: vint dies sense agenda en un mes", portada de 'La Razón'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona:

La Razón: "'La vaga de Torra: vint dies sense agenda en un mes"

El Mundo: "Casado guarda lloc per als veterans tot i les pressions del seu equip"; "El cinisme de Jordi Sànchez: 'No pensava que l'1-O hi hauria tensió'"

Abc: "'Propòsit d'esmena"

El País: "El Congrés aprova augmentar la protecció dels hipotecats"

El Punt Avui: "Contra el judici"

El Periódico: "Vaga de mínims"

La Vanguardia: "Una vaga de seguiment escàs altera la mobilitat"

ARA: "Jordi Sànchez refuta el relat de la violència"