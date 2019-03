"Torra s'enfronta a dos anys d'inhabilitació pels llaços", portada de 'La Razón'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona:

La Razón: "Torra s'enfronta a dos anys d'inhabilitació pels llaços"; "Els guàrdies civils denuncien l'odi que van patir l'1-O"

El Mundo: "La Junta du Torra al fiscal davant la passivitat del govern espanyol"; "'No hi havia pacifisme enlloc, mai no havia vist una cosa així'"

El País: "Espanya s'uneix al sector dur de Macron davant May en la cimera europea"; "Malestar al Govern català per l'actitud 'estèril' de Torra"

Abc: "Susana Díaz planteja una escissió per tal que el PSOE andalús no depèn de Sáncjez"

El Punt Avui: "Tots els colors del groc"

El Periódico: "Torra, davant la Justícia per la treta dels llaços"

La Vanguardia: "La Junta Electoral du Torra al fiscal pels llaços"

ARA: "La Junta Electoral envia Torra a la Fiscalia"