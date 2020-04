"Casado: «Donaré suport a Sánchez per salvar vides, no per arruinar Espanya»”, portada de 'La Razón'

Aquestes són les portades dels diaris d'aquest diumenge:

La Razón: "Casado: «Donaré suport a Sánchez per salvar vides, no per arruinar Espanya»”

Abc: "Per la salut però també per la llibertat"

El Mundo: "Espanya, última d’Europa en detallar la fi del confinament"

El País: "La nova renda mínima costarà 5.500 milions d’euros l’any"

El Periódico: "Els nens trepitjaran el carrer el 27 d’abril"

Ara: “10 receptes per repensar la sanitat a Catalunya”