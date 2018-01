"Junqueras, disposat a suplir Puigdemont si no torna", a 'El País'

Aquestes són les portades dels diaris de dijous:

El País: " Més del 90% dels contractes del 2017 van ser temporals "; " Junqueras, disposat a suplir Puigdemont si no torna"; "Rajoy: «Catalunya, l'únic fre de l'economia»"

El Mundo: " Europa exigeix que els jutges escullin el CGPJ i no els polítics "; " Junqueras: «Em clavo al pit l'espasa que ja no em servirà per combatre»"

Abc: " Espanya planta cara a l'atur "

El Periódico: " El Castor burla el Constitucional "; " Pendents de Junqueras"

La Vanguardia: " Puigdemont només tornarà si hi ha un pacte amb l'Estat "

El Punt Avui: "El Suprem té la paraula "

ARA: " Montoro retalla 780 milions d'euros a la Generalitat "