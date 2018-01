"L'economia de les Illes va generar 70 llocs de feina diaris el 2017", a 'Última Hora'

Aquestes són les portades dels diaris del dijous 4 de gener de 2018:

Última Hora: "L'economia de les Illes va generar 70 llocs de feina diaris el 2017"; "L'avantsala de la gran il·lusió"; "Pi sense gall viu"; "La pròrroga dels pressupostos de l'Estat lleva 67 milions a les Balears".

315x478 Última Hora Última Hora

Diario de Mallorca: "El Govern acusa Montoro de 'castigar' a les Balears en retallar 67,3 milions el finançament".

315x478 Diario de Mallorca Diario de Mallorca

El País: " Més del 90% dels contractes del 2017 van ser temporals "; " Junqueras, disposat a suplir Puigdemont si no torna"; "Rajoy: «Catalunya, l'únic fre de l'economia»"

315x388

La Razón: "Puigdemont aniria a eleccions abans que Junqueras sigui president"

315x396 LR LR

El Mundo: " Europa exigeix que els jutges escullin el CGPJ i no els polítics "; " Junqueras: «Em clavo al pit l'espasa que ja no em servirà per combatre»"

315x388

Abc: " Espanya planta cara a l'atur "

315x436 abc abc

El Periódico: " El Castor burla el Constitucional "; " Pendents de Junqueras"

315x388

La Vanguardia: " Puigdemont només tornarà si hi ha un pacte amb l'Estat "

315x444 LV LV

El Punt Avui: "El Suprem té la paraula "

315x388

ARA: " Montoro retalla 780 milions d'euros a la Generalitat "