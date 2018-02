"Rajoy hauria d'ampliar el 155 per desbloquejar Catalunya si no hi ha investidura", portada de 'La Razón'

Aquestes són les portades dels diaris de divendres:

La Razón: "Rajoy hauria d'ampliar el 155 per desbloquejar Catalunya si no hi ha investidura"; «El 'casoplón' de Puigdemont a Waterloo: 550 m2 i 4.400 euros de lloguer»

Abc: "El CNI desxifra el codi secret de l'imperi espanyol"

El País: "Un grup d'incondicionals mantenen viu Puigdemont"

El Mundo: "Diputats de Puigdemont demanen també que s'aparti"

El Periódico: "Junqueras proposa deixar Puigdemont com a símbol'"

La Vanguardia: "ERC redobla la pressió perquè Puigdemont cedeixi el pas"

ARA: "ERC augmenta la pressió sobre Puigdemont"

El Punt Avui: "L'Estat ara vol expulsar els imputats del Parlament"