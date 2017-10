"El govern espanyol pren el control malgrat el desafiament de Puigdemont", portada d''El País'

Aquestes són les portades dels diaris d'avui :

'El País' : " El govern espanyol pren el control malgrat el desafiament de Puigdemont "

315x388

'Abc' : " E l govern que restaurarà la democràcia "

315x388

'El Mundo' : " Els independentistes, lluny de la majoria absoluta el 21-D "; "Puigdemont no es dona per cessat i fa servir TV3 per boicotejar el 155"

315x388

'La Razón' : " D'esquena a la llei "

315x388

'El Punt Avui': "Puigdemont crida a 'l'oposició democràtica contra el 155'"

315x388

'La Vanguardia': "El govern central pren el control efectiu de la Generalitat"

315x388

'El Periódico': "El laberint de l'independentisme"

315x388

ARA : m issatge de Puigdemont: " Paciència, perseverança, perspectiva "