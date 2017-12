"Comuns i sobiranistes exploren que Domènech presideixi el Parlament", portada de 'La Razón'

Aquestes són les portades dels diaris de dijous:

La Razón: "Comuns i sobiranistes exploren que Domènech presideixi el Parlament"; "El 'procés' frena el creixement a Catalunya"

El Mundo: "Acord per acabar amb el 'buit legal' que va aprofitar l'imam de Ripoll"; "La patronal demana a Arrimadas valentia per formar govern"; "Pujol Jr. torna a casa per Nadal després de pagar 500.000€"

Abc: "Espanya creix per tercer any per sobre del 3%"

El País: "El Banc d'Espanya adverteix del perill d'un rebrot del 'procés'"

El Periódico: "Montoro blinda el seu 155"; "Pujol Jr., al carrer"

La Vanguardia: "L'economia catalana ja creix menys que la mitjana espanyola"; "La incògnita de Puigdemont entorpeix la negociació de la mesa del Parlament"

El Punt Avui: "L'Estat sotmet ara la intervenció dels comptes al 155"

ARA: "JxCat busca com investir Puigdemont"