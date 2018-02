"La jutge imputa Trapero per comandar la sedició l'1-O", a la portada d''El Mundo'

Aquestes són les portades dels diaris d'aquest dimarts:

El Mundo: "Europa torna a confiar en Espanya amb la designació de Guindos"; "La jutge imputa Trapero per comandar la sedició l'1-O"; "El PP català proposa que hi hagi un col·legi en espanyol per municipi"

El País: "Guindos facilita a Rajoy una remodelació del govern espanyol"; "Rivera i Pascal reconeixen davant del jutge que el referèndum era il·legal"

Abc: "El govern espanyol aconsegueix col·locar Luis de Guindos al BCE"

El Punt Avui: "Trapero, en el punt de mira"

El Periódico: "Rovira i Pascal assenyalen Puigdemont davant del jutge"

La Vanguardia: "Rovira al·lega que Puigdemont va rebutjar aturar la votació l'1-O"

ARA: "Rovira marca distàncies amb Puigdemont"