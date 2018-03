"El procés va néixer per tapar el 3%, segons una nota dels Mossos", portada d''El Mundo'

Aquestes són les portades dels diaris d'aquest dimarts:

El Mundo: "El procés va néixer per tapar el 3%, segons una nota dels Mossos"

El País: "Una de cada tres espanyoles s'ha sentit assetjada"; "Els Mossos volien cremar proves contra Trapero, Cuixart i Sànchez"

Abc: "La maternitat dispara 20 punts la bretxa de l'ocupació"

La Razón: "Eurofòbia, la meitat dels italians vota contra la UE"

El Punt Avui: "Torrent proposa Jordi Sànchez"

La Vanguardia: "El terratrèmol polític d'Itàlia s'emporta Renzi per endavant"

El Periódico: "El sobiranisme assumeix el risc d'altres eleccions"

ARA: "Santi Vila: 'Si Junqueras hagués fet costat a Puigdemont per fer eleccions, ara tindríem autogovern i no hi hauria presos ni exiliats'"