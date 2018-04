"Garcia Page: 'La unitat del PSOE no es pot imposar per la via reglamentària'", portada d''El Mundo'

Aquestes són les portades dels diaris d'aquest dilluns:

El Mundo: "Garcia Page: 'La unitat del PSOE no es pot imposar per la via reglamentària'"; "Urkullu demana al Parlament que posi fi al bloqueig per a derogar el 155'"ARA: "Catalunya és racista?"

Abc: "24 mesures contra la bretxa salarial"

El País: "ETA anunciarà la seva dissolució definitiva abans de l'estiu"

La Vanguardia: "Mas descarta Puigdemont i demana 'intel·ligència política'"

El Periódico: "Mas demana girar full i no investir Puigdemont"

