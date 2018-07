"Tercer mort per 'balconing' a l'inici de l'estiu a Magaluf", portada d''Última Hora'

Aquestes són les portades dels diaris de dimarts:

'Última Hora': "Tercer mort per 'balconing' a l'inici de l'estiu a Magaluf"

'Diario de Mallorca': "Balears autoritza gasolineres sense treballadors per evitar sancions de la Unió Europea"

'El Mundo': "Sánchez cedeix al separatisme el control dels presos del procés"

'Menorca': "L'hotel de Son Bou es va construir sense complir les bases de la llicència"

'Diario de Ibiza': "Puja el consum habitual de tabac i cànnabis entre menors de Formentera"

'El Mundo': "Sánchez cedeix al separatisme el control dels presos del procés"

'La Razón': “Rajoy sospesa no ser president d’honor a diferència d’Aznar": “ERC exigeix un referèndum pactat per desbloquejar RTVE"; “Acostament dels presos per al 9-J"

'El País': "Trump recorda a Sánchez per carta que Rajoy va oferir més despesa militar"; "El govern espanyol inicia el trasllat dels presos del procés"

'Abc': "100.000 falsos autònoms a Espanya"

'El Punt Avui': "El trasllat, en marxa"

'El Periódico': "Tornen els presos"

'La Vanguardia': "Comença el trasllat de presos independentistes a Catalunya"

'ARA': "Comença el trasllat dels presos polítics"