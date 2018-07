"És dur pensar que no tornaré a Mallorca en 5 anys", portada d''Última Hora'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

'Última Hora': Valtonyc: "És dur pensar que no tornaré a Mallorca en 5 anys"

'Diario de Mallorca': "Els priròmans han cremat 150 contenidors a Palma i l'Arenal des de principi d'any"

'Menorca': "Els taxis temporals de Maó creen tensió amb altres municipis"

'Diario de Ibiza': "La falta de personal deixa en una situació 'crítica' diversos jutjats d'Eivissa"

'El Mundo': "Arrimadas: ‘Sánchez ens ha lliurat als nacionalistes com un botí’"

'La Razón': "Agenda de Torra amb Sánchez: El paper del rei i el de Franco"

'El País': "La retallada de la desigualtat no arriba a les rendes baixes"; "Sánchez i Torra exploren els límits del diàleg a Catalunya"

'Abc': "Soraya accepta a contracor el debat que Casado va demanar a ‘Abc’"

'La Vanguardia': "El TS ajorna les suspensions per l'1-O per no tensar el diàleg"

'El Periódico': "El 62% prefereix millorar l’autogovern a la república"

'El Punt Avui': "Cimera per trencar el gel"

'ARA': "Diàleg malgrat la tensió"