"Els reis només aniran a un acte per no ‘sobreexposar-los’", portada de 'La Razón'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

La Razón: "Els reis només aniran a un acte per no ‘sobreexposar-los’"; "El CGPJ es planteja contractar una assegurança per si condemnen Llarena"

El Mundo: "Les víctimes del 17-A denuncien que el procés les va deixar ‘en un segon pla’"

El País: "Institucions i víctimes demanen un homenatge sense protestes"

Abc: "Homenatge, record i respecte"

El Periódico: "Per les víctimes"

La Vanguardia: "Les víctimes del 17-A demanen als polítics 'una treva'

El Punt Avui: "Sense por"

ARA: "Un any contra la por"