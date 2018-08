"Rècord de consum de combustible a l'illa per l'activitat turística’", portada de l''Última Hora'

Aquests són els titulars dels principals diaris de les Illes Balears, Madrid i Barcelona

'Última Hora': "Rècord de consum de combustible a l'illa per l'activitat turística"

'Diario de Mallorca': "Els administradors de finques podran denunciar davant el Govern els bancs morosos"

'Menorca': "La Tras redueix encara més la seva presència a Maó a la temporada baixa"

'Diario de Ibiza': "Quasi mig miler de persones han fet testament vital a les Pitiüses des de 2007"

'La Razón': "Els reis només aniran a un acte per no ‘sobreexposar-los’"; "El CGPJ es planteja contractar una assegurança per si condemnen Llarena"

'El Mundo': "Les víctimes del 17-A denuncien que el procés les va deixar ‘en un segon pla’"

'El País': "Institucions i víctimes demanen un homenatge sense protestes"

'Abc': "Homenatge, record i respecte"

'El Periódico': "Per les víctimes"

'La Vanguardia': "Les víctimes del 17-A demanen als polítics 'una treva'"

'El Punt Avui': "Sense por"

'ARA': "Un any contra la por"