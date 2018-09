"Un govern a la deriva s’aferra a la ministra Delgado", portada de l''Abc'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

Abc: "Un govern a la deriva s’aferra a la ministra Delgado"

La Razón: "Ministra d’alt risc"; "Torra eleva el desafiament i el govern espanyol li dona 1.450 milions"

El Mundo: "Això no s’aguanta"; "El Parlament mantindrà com a diputats els inhabilitats per Llarena"

El País: "Espanya va donar suport en secret a l’Aràbia Saudita en la guerra del Iemen amb la venda d’armes"; "El govern espanyol pacta amb la Generalitat una injecció de 1.459 milions"

El Periódico: "Primer acord financer Estat-Govern en 10 anys"

El Punt Avui: "Fòrum constituent"

ARA: "Valls es presenta només amb el suport de Cs"