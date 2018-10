"Crisis amb el Vaticà per no saber què fer amb Franco", portada d''El Mundo'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

El Mundo: "Crisis amb el Vaticà per no saber què fer amb Franco"

315x388

La Razón: "El Vaticà rectifica Calvo: no hi ha acord sobre Franco"; "Puigdemont 'virtual' avançarà per la 'via dels fets' cap a la República"

315x388

El País: "Sánchez ofereix a PP i Ciutadans negociar els Pressupostos"

315x388

Abc: "Mal dia per al govern"

315x388

El Periódico: "El gir moderat enfila Esquerra"

315x388

El Punt Avui: "Neix el Consell per la República"

315x388

La Vanguardia: "Barcelona assenyala l'habitatge com a principal preocupació"

315x388

ARA: "L'habitatge ja és el primer problema dels barcelonins"