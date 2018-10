"El Suprem imposa la religió com a matèria optativa a Balears", portada d''Última Hora'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid, Barcelona i les Illes Balears

'Última Hora': "El Suprem imposa la religió com a matèria optativa a Balears"

'Diario de Mallorca': " El govern de Sánchez deixa a Armengol sense el promès Règim Especial Balear"

'Menorca': "L'illa surt de l'apagada entre la indignació dels afectats"

'Diario de Ibiza': "Els bombers exigeixen la creació d'un altre parc a la illa i més efectius"

'El Mundo': "Crisi amb el Vaticà per no saber què fer amb Franco"

'La Razón': "El Vaticà rectifica Calvo: no hi ha acord sobre Franco"; "Puigdemont 'virtual' avançarà per la 'via dels fets' cap a la República"

'El País': "Sánchez ofereix a PP i Ciutadans negociar els Pressupostos"

'Abc': "Mal dia per al govern"

'El Periódico': "El gir moderat aixeca Esquerra"

'El Punt Avui': "Neix el Consell per la República"

'La Vanguardia': "Barcelona assenyala l'habitatge com a principal preocupació"

'ARA': "L'habitatge ja és el primer problema dels barcelonins"