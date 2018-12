"'L'1-O «va ser un atemptat contra el cor de l'Estat»", portada d''El Mundo'

Aquests són els titulars dels principals diaris de Madrid i Barcelona

El Mundo: "'L'1-O «va ser un atemptat contra el cor de l'Estat»"

Abc: "«Han atacat el cor de la democràcia espanyola»"

El País: "El sou dels funcionaris s'apujarà el 2,5% des del gener"; "La Fiscalia qualifica el Procés d'«atemptat a l'interès d'Espanya»"

La Razón: "«T'ensenyen a no anar sola per llocs foscos, en comptes d'ensenyar els monstres a no ser-ho»"

El Punt Avui: "Primer acte al Suprem"

La Vanguardia: "El govern espanyol estudia una minicimera a Barcelona"

El Periódico: "La Laura va ser raptada 2 dies abans de ser assassinada"

ARA: "La Fiscalia titlla el Procés d'«atemptat greu» contra Espanya"