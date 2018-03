"A la recerca del nou Umtiti", a la portada de l''Sport'

Aquestes són les portades de la premsa esportiva d'aquest dijous:

Sport: "A la recerca del nou Umtiti"; "Messi passa avui proves amb l'objectiu de jugar a Sevilla"

315x388

Mundo Deportivo: "Tranquils"; "De Ligt, objectiu blaugrana, a Barcelona de turisme"

315x388

L'Esportiu: "Es mulla"; "L'hegemonia perpètua"

315x388

Marca: "Admiració mundial"; Un gol fantasma tomba el Barça"

315x388

As: "Lewandowsi no es rendeix"; "El Brasil lidera les apostes per al Mundial"