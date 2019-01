"Un pou d’amargura", portada de l''Abc'

Aquestes són les portades dels diaris de diumenge:

Abc: " Un pou d’amargura "

El Mundo: " [Juan Manuel Moreno Bonilla, president de la Junta d’Andalusia]: «Hi haurà resistència al canvi en l’oligarquia socialista acomodada» "

El País: " Europa s’uneix per reconèixer Guaidó si no hi ha eleccions "

El Periódico: " Ultimàtum a Maduro "

La Razón: " La vida sense el Julen "

La Vanguardia: " Maduro no escolta la UE i rebutja convocar comicis "

El Punt Avui: " La Crida neix reivindicant la unitat de l’1-O "

ARA: " Abusos a menors a l’Església "