Les portades esportives d'aquest dijous titulen:

'Sport': "He entès que he de jugar menys", diu Messi

'Mundo Deportivo': "Coutinho, ara o mai"

'L'Esportiu': "Les espatlles cobertes"

'Marca': "Or a les botes"

'As': "Hi ha Cristiano i hi ha banqueta"