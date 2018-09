"Els bancs reclamen el desnonament exprés per expulsar els seus ocupes", portada de l''Última Hora'

Aquests són els titulars dels principals diaris del divendres:

'Última Hora': "Els bancs reclamen el desnonament exprés per expulsar els seus ocupes"

'Diario de Mallorca': "La Fiscalia rebutja investigar de manera penal els vessaments d'aigües brutes a les platges de Palma"

'Menorca': "La Policia sospita que el pres fugat és l'autor de cinc robatoris més"

'Diario de Ibiza': "L'ocupació hotelera baixa a l'agost a les Pitiüses per segon any consecutiu"

'Abc': "Sánchez va bolcar en la tesi textos escrits amb un membre del tribunal"

'El Mundo': "Un tribunal d'afins i novells va atorgar a Sánchez el seu 'cum laude'"

'La Razón': "Sánchez maniobra per tal de no comparèixer per la tesi"

'El País': "El Congrés aprova exhumar les restes de Franco"

'El Punt Avui': "7.607 milions: El deute de l'Estat"

'La Vanguardia': "Sánchez planta cara a Cs i PP en la guerra dels màsters"

'El Periódico': "Sánchez exhibeix la seva tesi per assetjar Casado"

'ARA': "Sánchez opta per publicar la tesi i pressiona Casado"