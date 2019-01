"Els sobiranistes busquen la unitat per encarar el judici", la portada de l'ARA

Des del 21-D l'independentisme no ha aconseguit marcar una estratègia comuna a llarg termini. Una manca de consens que s'ha traduït en diversos episodis de ruptura que es poden tornar a repetir aquest any amb les eleccions municipals i europees i la sentència de l'1-O. En parlen la Núria Orriols i l'Ot Serra a l'obertura de la secció de Política del diari. "Els sobiranistes busquen la unitat per encarar el judici" és el titular de la portada de l'ARA de dilluns.

