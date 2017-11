Prevenció de la diabetis a les farmàcies

La diabetis és una malaltia a l’alça. Cada cop hi ha més gent que desenvolupa la patologia, ja sigui per l’estil de vida –sedentarisme, una alimentació poc saludable, el fet que vivim cada vegada més anys i que sorgeixen altres malalties que també hi influeixen–, ja sigui per altres factors com l’estrès o l’ansietat. Canviar aquests hàbits pot incidir en una millora del pronòstic i fins i tot pot arribar a evitar desenvolupar la malaltia.

Per aquest motiu i coincidint amb el Dia Mundial de la Diabetis, les farmàcies de Barcelona participen durant dues setmanes en una campanya per detectar els factors de risc de patir diabetis en persones que encara no han desenvolupat la malaltia i que poden evitar-la modificant els seus hàbits de vida.

La campanya l’ha posat en marxa el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona de la mà de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC), l’Associació Catalana de Diabetis, l’Associació de Diabètics de Catalunya (Adc) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC), i compta amb la col·laboració d’Ascensia Diabetes Care i Menarini Farma Help.

Prevenció de la diabetis

Del 13 al 26 de novembre, més de 400 farmàcies de Barcelona i 700 farmacèutics ofereixen gratuïtament la prova per calcular la glicèmia basal en sang, i realitzen tres tests que permeten fer una avaluació del risc de patir la malaltia. Els tests avaluen, entre altres qüestions, el grau d’adhesió a la dieta mediterrània i el nivell d’activitat física i són, tots ells, factors clau en la prevenció de la malaltia.

L’accessibilitat de la farmàcia per als pacients és clau per poder fer recomanacions personalitzades sobre els hàbits de vida que convé modificar. De fet es reben cada cop més consultes, centrades sobretot en el fàrmac. Però, a més dels tractaments, és fonamental posar l’èmfasi en la prevenció i la detecció precoç.

Conseqüències de la malaltia

Els riscos que pot comportar la diabetis són nombrosos, derivats principalment del descontrol dels nivells de sucre en sang –pujades i baixades dels valors de glicèmia basal–. A la llarga es poden produir complicacions en els petits vasos sanguinis –especialment les petites artèries dels ronyons i dels ulls–, així com en els grans vasos –com artèries coronàries o artèries que porten la sang cap al cervell–. Fins i tot es poden donar afectacions en el sistema nerviós, cosa que fa que es perdi sensibilitat a la pell. Aquest últim fet provoca que, en el cas que hi hagi qualsevol ferida, tardi més a cicatritzar que en una persona no diabètica, i, fins i tot, es pugui complicar la curació.

A la farmàcia es pot trobar consell, acompanyament i assessorament, i el fet que estiguem tots sensibilitzats ajuda al diagnòstic precoç, al control i a la reducció de complicacions de la malaltia. A més, la coordinació amb la resta d’agents sanitaris, com la que es dona en aquesta campanya, és clau per millorar la prevenció i la qualitat de vida dels pacients.

*Meritxell Boquet és farmacèutica comunitària de Ripollet.