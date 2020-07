Begudes fredes per refrescar l’ànima

La sommelier Meritxell Falgueras defensa que l’estiu és un bon moment per apostar per begudes fredes, encara que molts experts afirmen que el fred i la calor són sensacions del paladar i dels conductes digestius, i que per rehidratar-se cal tenir en compte que la temperatura corporal es mou al voltant dels 36º.

Al matí els amants del cafè poden beure-se’l amb un glaçó de gel, sí; però també d’altres maneres. “En confesso una que potser no agradarà d’entrada, però jo asseguro que és molt bona”, anticipa Falgueras, que acaba de publicar a l’editorial Larousse el llibre Divinament. La manera curiosa com beu el cafè la sommelier és amb orxata. “Soc molt orxatera, i posar-m’hi cafè fa que l’assaboreixi fred”, diu.

315x378 La portada del llibre / LAROUSSE La portada del llibre / LAROUSSE

La sommelier també explica que els que aposten pels cafès macchiato, és a dir, tallats amb escuma, poden fer servir els líquids vegetals d’avena. “Hi ha varietats al mercat que aconsegueixen molta escuma barrejada amb el cafè”, mentre que les d’ametlla no l’aconsegueixen tant. “Atenció amb les begudes d’ametlla, perquè cal fixar-se en la quantitat que porta del fruit sec en els ingredients. N’hi ha que només un 7%”, apunta la sommelier, que tampoc no recomana les de coco, perquè, barrejat amb el cafè, ressalta en excés.

Fet el cafè, durant la resta del dia -durant el qual caldrà hidratar-se, tant si se sua com si no-, Meritxell Falgueres suggereix beure aigua amb gust de menta i maduixes. “Les podem preparar a casa barrejant en un litre d’aigua trossets petits de maduixes i fulles de menta”. Una altra opció també és preparar infusions amb gingebre i llimona, i deixar-les refredar per anar-les bevent al llarg del dia. “També podem fer-nos sucs verds, amb verdures i fruites de temporada”, que entren per la vista.

A l’hora del vermut, la sommelier tria un vi rosat. “Són uns vins molt complicats de fer i alhora fàcils de maridar”, assenyala. A més, “tenen colors bonics, que van des dels més pàl·lids fins als més foscos”. A casa nostra Falgueras opina que hi ha exemples d’alta qualitat, que són ideals per a l’estiu. “L’última tendència entre els wine lovers són els rosats foscos, que s’assemblen a un negre, però jo proposo per a aquest estiu rosats més clars”, diu.

A l’hora de dinar, cava. “El recomano pel carbònic, i també perquè es pot triar el de la varietat brut i, per tant, ens anirà bé per a tot l’àpat sencer, incloses les postres”, diu. Després de dinar es pot continuar amb tes freds, dels quals hi ha tantes varietats que sempre n’hi ha una que agrada.

I a la nit, per sopar, un vi negre fresc. “Els vins negres m’agraden molt, i sobretot des que, pel confinament, em vaig adonar que eren els que animaven el fred de l’ànima”, revela Falgueras. A la taula, doncs, la varietat carinyena, de qualsevol de les denominacions d’origen catalanes, ben freda, anirà bé per a l’últim àpat del dia. “Recomano que el vi negre tingui un toc més fred del recomanable fins i tot, més cap a 14º, perquè, fora de la nevera, de seguida s’escalfarà, així que millor començar per sota”, recomana la sommelier. I, per acabar, si pot ser, que sigui un negre sense criança, conclou Meritxell Falgueras.

Sabies que...?

En el llibre Divinament, la sommelier Meritxell Falgueras homenatja dones artistes i enòlogues que han tingut relació amb els vins. Entre d’altres, de l’actriu Sofia Loren recorda la frase: “El perfum, com la seda, el vi i les flors, és un dels luxes necessaris de la vida. L’aroma és com un bon vi, que necessita oxigenar-se abans d’aconseguir el punt de perfecció”. I de l’actriu Bette Davis recupera una perla com: “Arriba un moment a la vida de totes les dones en què l’únic que ajuda és una copa de xampany”.