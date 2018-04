Caprabo tanca les seves Fires amb un rècord de més de 650 productes de proximitat de 125 petits productors

Caprabo ha celebrat durant el 2017 fins a vuit Fires Caprabo de Productes de Proximitat. Un total de 125 petits productors i cooperatives agroalimentàries de 25 comarques catalanes hi han donat a conèixer els seus productes, i han sigut prop de 10.000 les persones que hi han passat. La companyia, per tant, valora molt positivament aquest any de Fires, el quart des que es va iniciar el projecte el 2014. En el balanç del 2017, a més, també cal destacar que per primer cop ha arribat una fira al Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès, en una estrena amb 17 productors d’aquestes tres comarques.

Des del 2014 fins ara Caprabo ha organitzat en total 23 fires, ha presentat prop de 160 petits productors i cooperatives agroalimentàries de proximitat, ha arribat a prop de 35.000 persones i ha presentat més de 1.700 productes de 29 comarques catalanes. Així, els clients que participen en les Fires de Productes de Proximitat poden tastar formatges, carn, embotits, mel, ous, pizzes, sucs i vins i caves d’elaboradors propis, i tenen la possibilitat de conèixer-los personalment.

L’aposta de Caprabo pel coneixement i foment dels productes de proximitat catalans, i la iniciativa de celebrar les Fires de Productes de Proximitat arreu del territori, ha tingut arreu suport institucional. El Programa de Proximitat per Comarques de Caprabo, dins del qual s’inclouen les Fires Caprabo de Productes de Proximitat, compta amb el suport del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i els seus Serveis Territorials, les alcaldies de les poblacions on s’han celebrat, els Consells Comarcals, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació Catalana de DOP i IGP.

Per a Fernando Tercero, Responsable de Productes de Proximitat de Caprabo, “de les Fires Caprabo de Productes de Proximitat podem dir que estan plenament consolidades i que constitueixen una eina molt eficaç per donar suport als petits productors i cooperatives agràries i fomentar el consum i el coneixement dels seus productes. Dins del Programa de Proximitat per Comarques, les fires consoliden Caprabo com a supermercat referent en proximitat”.

Caprabo, primer supermercat amb totes les DOP de Catalunya

Caprabo és el primer supermercat a comptar amb els 11 productes catalans que tenen el segell oficial europeu de Denominació d’Origen Protegida (DOP). Els 11 productes amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) disponibles en els supermercats Caprabo són: la DOP Arròs del Delta de l’Ebre, la DOP Avellana de Reus, la DOP Formatge de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la DOP Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la DOP Mongeta del Ganxet, la DOP Pera de Lleida i les 5 DOP d’oli: DOP Les Garrigues, DOP Siurana, DOP Oli del Baix Ebre-Montsià, DOP Oli de la Terra Alta i DOP Oli de l’Empordà.

CAPRABO I LA FCAC CELEBREN LA I JORNADA DE CUINA DE PROXIMITAT AMB PRODUCTES DE COOPERATIVES AGRÀRIES DE CATALUNYA

La I Jornada de Cuina de Proximitat amb Productes de Cooperatives Agràries de Catalunya ja és una realitat. Organitzada per Caprabo i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, es va celebrar a l’espai Chef Caprabo de l’Illa Diagonal a Barcelona. L’acte va consistir en un taller d’alta gastronomia dirigit a blogaires amb els productes de cooperatives com a protagonistes, i de la mà del xef Jeroni Castells, del restaurant Les Moles d’Ulldecona, que té una estrella Michelin.

Durant la presentació, el responsable de productes de proximitat de Caprabo, Fernando Tercero, va destacar “l’aposta de la companyia per utilitzar l’espai Chef Caprabo com una eina per potenciar i posar en valor la producció de proximitat a través de la gastronomia de qualitat”. Tercero va valorar molt positivament la col·laboració amb la FCAC en els últims anys i va remarcar que “l’organització de jornades de forma conjunta com aquesta, on els protagonistes són els productes de cooperatives, és un senyal de la bona salut de la producció de proximitat i de la seva potencialitat gastronòmica”.

Per la seva banda, Ramon Sarroca, president de la FCAC, va destacar que es tracta d’un acte “basat en productes de les cooperatives agràries catalanes, dirigit per un xef amb una estrella Michelin, adreçat a un públic emergent i amb una potent capacitat d’influència com són els blogaires, i en un supermercat referent en productes de proximitat”.

Alta gastronomia i proximitat

El taller d’alta gastronomia amb receptes elaborades a partir de productes de cooperatives agràries que es comercialitzen en els supermercats Caprabo va consistir en el següent menú: gominola d’oli i de vinagre balsàmic, arròs de galeres i carxofes, macarrons a la bolonyesa i unes postres elaborades amb mel.

Les cooperatives participants hi van aportar els següents productes: oli d’oliva verge extra Arbeca de la Cooperativa Arbequina; vinagre balsàmic Romanico de la Cooperativa Agrolés; arròs Segadors del Delta, d’Arrossaires del Delta de l’Ebre; carxofes de la Cooperativa Agrària Samboiana; tomàquets de la Cooperativa Conca de la Tordera; mel Muria, de l’Apícola el Perelló; fruita seca de Coselva; vermut de Falset-Marçà, i vi blanc Babalà del Celler Cooperatiu d’Espolla.

Programa de Proximitat per Comarques

Caprabo és la companyia de supermercats que més aposta per la producció de proximitat, especialment amb els acords amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i la Federació Catalana de DOP-IGP, i el suport del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat. El Programa de Proximitat per Comarques de Caprabo ha introduït els últims anys arreu del país 2.400 productes de proximitat d’uns 300 petits productors i cooperatives agrícoles. L’àmplia oferta de productes de proximitat de Caprabo suposa unes vendes anuals de 28 milions d’euros.