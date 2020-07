Condis aposta pels productes de proximitat en totes les categories

Condis aposta pels productes de proximitat amb fermesa i amb la vista llarga. Fa molt temps que es té ben present i, a més, en totes les categories. “El nostre model es basa en una oferta àmplia de productes amb uns frescos de qualitat”, explica Manel Romero, director general de Condis Supermercats.

Per això Condis compra pràcticament el 70% de la fruita i verdura a proveïdors catalans. En funció de la temporada, a les seves botigues disposa de peres de Lleida, pomes de Girona, fruits secs del Tarragonès i maduixots del Maresme i del Montseny. No s’oblida tampoc de les verdures i hortalisses, amb productes com enciams, bledes, espinacs o carxofes, entre d’altres, procedents del Baix Llobregat, o la mongeta bobi del camp de Tarragona, quan és possible.

315x464 Pomes de productors catalans / CONDIS Pomes de productors catalans / CONDIS

De ports catalans

En aquest sentit, pel que fa al peix, més del 80% dels proveïdors són catalans d’origen local. A les peixateries de Condis hi ha peix blau de Vilanova, peix de platja directe de la llotja de Sant Carles de la Ràpita i tonyina del Mediterrani, entre d’altres. I encara més, perquè també ofereixen marisc de proximitat, com gambes de Palamós i Arenys, musclos, canyuts, ostres i cranc blau del delta de l’Ebre, entre altres productes.

540x264 L'aparador de la parada de peix en un supermercat Condis / CONDIS L'aparador de la parada de peix en un supermercat Condis / CONDIS

Paral·lelament, els proveïdors de carn d’origen català representen més del 65%. De fet, el 100% del pollastre que es troba a la venda prové d’explotacions locals. D’altra banda, ofereixen altres productes de proximitat, com per exemple el porc ral d’Avinyó (Bages), pollastres i ànecs del delta de l’Ebre, criats entre arrossars, o els porcins, gairebé el 60% dels quals provenen de Catalunya.

Promoció en xarxes

Aquesta aposta pel productor local, pel producte de proximitat, pel suport a la sostenibilitat i a una alimentació de qualitat no és una moda o una orientació temporal sinó una senya d’identitat, i Manel Romero ho expressa amb rotunditat: “Sobre això hem sustentat el nostre creixement en els últims anys i no pensem canviar-ho”.

Una bona prova és el fet que Condis no només posa a disposició dels seus clients aquests productes sinó que va més enllà. Per donar suport als productors locals i els productes de proximitat que s’ofereixen a les seves botigues, Condis se’n fa ressò en mitjans i xarxes socials amb editorials i vídeos en els quals aquests productes són els protagonistes.

Receptes i tallers

La relació entre Condis i els seus clients no es limita a la bidireccionalitat de la venda i la compra. Condis es planteja aquest contacte d’una manera molt més àmplia. I és per això que ofereix als seus clients receptes per facilitar-los la feina a la cuina i tallers de vida i alimentació saludables. Perquè a Condis tenen en compte el benestar dels clients.

Les receptes són principalment pràctiques, perquè es puguin cuinar habitualment a casa, que siguin nutricionalment equilibrades i amb producte de temporada dels seus proveïdors locals.

Estan dividides en tres categories:



· Fresh Food: el protagonista és l’aliment fresc de temporada i de proximitat cuinat de diferents maneres.



· Natural Love: l’objectiu és reduir les coccions del producte fresc, com per exemple amb la preparació d’un poke de quinoa amb llagostins.



·Sweet & Healthy: es donen alternatives a les postres tradicionals.

Pel que fa als tallers, que Condis ja fa cinc anys que ofereix, tenen un triple punt de vista: salut, cuina i nutrició. Dietistes nutricionistes i cuiners professionals hi aporten els seus coneixements per ensenyar els beneficis de l’alimentació saludable, equilibrada, variada i suficient. Fins ara els tallers eren presencials, però amb la pandèmia Condis els ha reconvertit en virtuals a través del seu canal d’Instagram, @condislife.

Basat en un contingut pensat des del punt de vista nutricional, hi ha vídeos amb receptes originals com gelat de iogurt i fruits vermells o massa de pizza a base de carbassa, així com infografies explícites de nutrició i propietats dels aliments de temporada.

Hi ha consells per reduir el sucre en l’alimentació, pautes d’aliments antiestrès i consells per fer ferments per aconseguir microorganismes saludables.