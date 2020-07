Del camp a Mercabarna

Mercabarna, amb més de 50 anys d’història, és el mercat majorista de Barcelona, reconegut internacionalment com un model referent en matèria de sostenibilitat, innovació, foment d’hàbits saludables i lluita contra el malbaratament, i també com a motor econòmic i pol d’ocupació.

Amb 700 empreses al seu recinte, 7.500 treballadors directes i 23.000 usuaris diaris, Mercabarna és com una ciutat alimentària i és la principal font de proveïment dels mercats municipals, les botigues de barri, els petits i mitjans supermercats, restaurants i hotels, principalment de Barcelona però també de tot Catalunya.

Aposta ferma

A Mercabarna es comercialitzen prop de 300.000 tones de fruites i hortalisses d’origen català, xifra que representa la concentració de producte de proximitat més gran fora de les centrals hortofructícoles de Lleida i Girona, centrals que exporten la majoria de la seva producció a l’estranger.

Aquesta aposta de Mercabarna pel producte de proximitat és possible gràcies a les 139 empreses majoristes, les 10 cooperatives agràries del Baix Llobregat i el Maresme i uns 30 petits agricultors que operen al Mercat Central de Fruites i Hortalisses.

Mercabarna realitza periòdicament accions per promoure de manera activa els productes locals. De fet, la més rellevant i visible és la identificació física dels espais i els majoristes de proximitat per afavorir la compra d’aquests productes entre els compradors detallistes.

És amb aquest mateix objectiu que a la tardor es rellançarà la campanya de productes de proximitat que es venen al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, per posar en valor les fruites i hortalisses catalanes, així com la feina dels majoristes i agricultors que les comercialitzen i conreen.

540x320 Aquest és l’edifici que acollirà el nou Biomarket de Mercabarna, la inauguració del qual està prevista per al mes d’octubre / MERCABARNA Aquest és l’edifici que acollirà el nou Biomarket de Mercabarna, la inauguració del qual està prevista per al mes d’octubre / MERCABARNA

El Biomarket, el primer mercat majorista d’aliments bio d’Espanya

A l’oferta actual de producte local del Mercat Central se li sumarà aquesta tardor el Biomarket, el primer mercat majorista de productes ecològics d’Espanya i també el primer d’Europa pel que fa a concentració d’empreses hortofructícoles bio.

El Biomarket és un compromís de Mercabarna per a un model alimentari més sostenible, que respon a la creixent demanda dels consumidors i a l’aposta del sector majorista i de l’agricultura de proximitat pels aliments ecològics.

Aquest mercat, que s’inaugurarà a l’octubre, tindrà 20 parades, entre les quals hi haurà també cooperatives agràries catalanes i una zona exclusiva per a agricultors de proximitat.

Apropar els aliments ecològics als ciutadans

Mercabarna construeix el nou mercat majorista bio amb 5 objectius clau:

• Apropar aquests productes a les persones de Catalunya que desitgen consumir aliments ecològics a través dels seus centres de compra habituals, el comerç detallista i la restauració.



• Donar resposta a la creixent aposta actual del sector majorista i de l’agricultura de proximitat per aquest tipus d’aliments. Construir un mercat per concentrar l’oferta d’aquests productes els donarà més visibilitat.

• Agrupar les empreses majoristes que comercialitzen aquests aliments en un mateix recinte per promoure la competència entre elles i, per tant, la varietat d’oferta i la millor relació qualitat-preu per als ciutadans.

• Facilitar als petits i mitjans productors locals ecològics la comercialització dels seus productes en bones condicions, per a la seva viabilitat econòmica.

• Oferir unes instal·lacions específiques per a aliments biològics i agrupar l’oferta d’aquests aliments en un recinte que facilitarà els controls higienicosanitaris, els d’etiquetatge de certificació de producte ecològic i els de traçabilitat.

El nou mercat preveu una captació de negoci del 20%

Mercabarna té una previsió de captació inicial de negoci del nou mercat majorista ecològic del 20% (23.662 tones/any) del total de fruita i hortalissa ecològica comercialitzada a Catalunya. La penetració en el mercat arribarà previsiblement al 50% (78.100 tones/any) a partir del 2031.

La certificadora oficial d’ecològics al Biomarket

El CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica), la funció del qual és auditar i certificar les empreses que comercialitzen productes agroalimentaris ecològics a Catalunya, disposarà d’un espai i podrà oferir la seva garantia de qualitat.