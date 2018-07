Caprabo arrenca a Girona la 5a temporada de Fires de Productes de Proximitat

Des del 2014, Caprabo ha celebrat 26 fires amb prop de 160 petits productors i cooperatives agroalimentàries, en què s’han presentat més de 1.700 productes de les comarques catalanes.

Amb la celebració de la quarta edició de la Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Gironès, que va tenir lloc el 2 de juny passat a Salt, Caprabo va arrencar la temporada de fires de productes de proximitat d’enguany, una proposta que la companyia va engegar el 2014 i que s’ha convertit en un referent en el marc del suport que dona als petits productors i cooperatives agràries de Catalunya. Aquesta iniciativa permet a Caprabo donar a conèixer i fomentar el consum dels productes de proximitat.

La IV Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Gironès va reunir 19 petits productors i cooperatives agràries de les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès i la Selva. Posteriorment, el 8 de juny es va celebrar la III Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Barcelonès, a la ciutat de Barcelona, i la III Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Vallès Oriental, a Granollers. La pròxima cita està prevista de cara al 15 de setembre a Altafulla (IV Fira Caprabo de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona).

Des del 2014, la companyia ha fet fins a 26 fires (incloent-hi les tres d’aquest any fetes fins ara), en què ha reunit més de 180 petits productors i cooperatives agroalimentàries que hi han presentat més de 1.800 productes. La primera Fira de Proximitat va tenir lloc el 2014, a Igualada, amb productors de l’Anoia, comarca en què Caprabo compta amb el màxim nombre de productes de proximitat, 246, de 24 productors i que enguany arribarà a la seva cinquena edició.

La celebració de les Fires Caprabo s’emmarca en el Programa de Proximitat per Comarques de Caprabo. Un dels aspectes més interessants del Programa de Proximitat per Comarques és que des d’un primer moment s’ha treballat amb cada proveïdor de manera individualitzada. Aquest és el sentit del programa, que es desplaça a la zona per conèixer les possibilitats de producció de cadascun dels productors i adaptar les possibilitats de comercialització a cadascun dels proveïdors i supermercats. Per aquest motiu, ha comptat amb el treball i coneixement dels mateixos treballadors dels supermercats de la zona. Es tracta, per tant, d’un compromís radical, sostenible, sòlid amb el treball dels petits productors agroalimentaris.

Programa de Proximitat per Comarques

Caprabo ha avançat en el seu compromís amb la proximitat amb tota una sèrie d’iniciatives emmarcades en el seu Programa de Proximitat per Comarques, en les quals ha comptat amb el suport de la Federació Catalana de Cooperatives Agràries (FCAC), la Federació Catalana de DOP i IGP i el Departament d‘Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu és fomentar el coneixement dels productes amb aquest segell europeu de qualitat i el seu consum, a més de valoritzar l’economia local i la qualitat i varietat de la producció agroalimentària de proximitat. S’han introduït en els últims anys fins a 2.400 productes de proximitat de les diferents comarques de Catalunya, procedents d’uns 300 petits productors i cooperatives agrícoles.

En el marc d’aquesta estratègia, Caprabo ha acollit aquesta temporada d’hivern les presentacions a l’espai Chef Caprabo, al seu supermercat de L’Illa Diagonal de Barcelona, de la Ruta del Xató i la Festa del Xató de Vilafranca 2018, la Festa de l’Anxova i la Ruta de la Tapa de l’Anxova i la Jornada Gastronòmica del Calçot de Valls. A més a més, Caprabo potencia la seva estratègia de proximitat associant-se a jornades i esdeveniments gastronòmics de productes locals i de gran qualitat. La producció de proximitat a Caprabo registra unes vendes anuals de 28 milions d’euros.

Fires Caprabo de Productes de Proximitat 2018 pendents

15 setembre. ALTAFULLA. IV Fira de Productes de Proximitat del Camp de Tarragona

29 setembre. CALDES DE MONTBUI. IV Fira de Productes de Proximitat del Vallès Oriental

6 octubre. IGUALADA. V Fira de Productes de Proximitat de l'Anoia

20 octubre. GOLMÉS. III Fira de Productes de Proximitat de les Terres de Ponent

27 octubre. EL MASNOU. IV Fira de Productes de Proximitat del Maresme

3 novembre. SANT PERE DE RIBES. II Fira de Productes de Proximitat del Penedès-Garraf