Els aliments imprescindibles de l’estiu

TOMÀQUET ECOLÒGIC DE BRANCA

L’aliment per excel·lència de l’estiu, ja que tonifica l’estómac, depura el sistema circulatori, estimula la digestió i protegeix la pell dels rajos solars. Carnós i amb poques llavors, té un color vermell intens i una olor dolça i penetrant que es concentra també a les branques.

Segons The Environmental Working Group (EWG), el tomàquet és una de les fruites i verdures amb un contingut més alt de pesticides. Com que és una verdura que solem menjar crua i amb pell, és altament recomanable triar-la ecològica.

El tomàquet és molt ric en licopè, una substància que ens ajuda a combatre la mala circulació, un problema que els mesos d’estiu s’aguditza. A més, diversos estudis demostren que el licopè actua com a protector de malalties cardiovasculars i redueix el risc de patir diabetis. Com a antioxidant, el licopè és fins i tot més potent que la vitamina E, i com que està acompanyat d’altres pigments com el betacarotè, actua com a protector de la vista i de la pell.

Pel que fa a la cuina, el licopè s’absorbeix millor cuit, perquè l’efecte de la calor trenca les membranes cel·lulars i permet la sortida del pigment. Però com que som a l’estiu venen més de gust els plats refrescants, i aquí tenim les sopes fredes com el gaspatxo i el salmorejo. La nostra proposta: crema freda de tomàquet.

Entreu a www.veritas.es/ca/crema-freda-tomaquet i veureu en un vídeo com es prepara.

QUINOA ECO

És un nutrient excepcional, ja que és rica en proteïnes d’alt valor biològic. Ens aporta tots els aminoàcids essencials que necessita el cos, a més de ser una bona font de fibra (aliada per perdre pes) i minerals com el ferro i el calci. És un pseudocereal de color ivori, un aliment molt complet i lliure de gluten.

La FAO i l’OMS afirmen que té un equilibri de proteïnes i nutrients molt acostat a l’ideal per al cos humà. Conté un 13% de proteïnes en pes sec. Això vol dir que una vegada cuita i hidratada té gairebé tantes proteïnes com la carn.

La quinoa és un aliment molt remineralitzant que contribueix a evitar l’estrès i a millorar el rendiment mental, gràcies al seu contingut en minerals (ferro, calci, magnesi, zinc, fòsfor i potassi) i vitamines (B1, B2 i B3).

Resulta excel·lent en aquestes dates perquè tonifica els ronyons i la melsa.

Per coure-la, seguiu sempre aquesta guia: afegiu 1 mesura de quinoa per 1 i mitja d’aigua, bulliu-la 5 minuts a foc mitjà, reduïu el foc al mínim, tapeu l’olla i cuineu-la durant 15minuts més, fins que l’aigua s’hagi evaporat. Retireu-la delfoc i deixeu-la reposar 5minuts.

És ideal per preparar amanides refrescants i saludables. La nostra proposta, tabulé de quinoa amb tomàquet i menta fresca, la trobareu en vídeo a www.veritas.es/ca/tabule-de-quinoa

KOMBUCHA ECO



Us proposem el kombucha de magrana, un refresc probiòtic que regenera la microbiota intestinal, reforça el sistema immunitari i facilita les digestions. A més, és una font d’antioxidants, desintoxica i depura l’organisme, ja que l’àcid glucunòric que conté embolcalla les toxines de manera que ja no tornen a ser reabsorbides per l’intestí.

El kombucha és una beguda mil·lenària que es prepara deixant fermentar el te (vermell, verd o negre) amb sucre i microorganismes integrats per bacteris i llevats, que transformen la sacarosa: la converteixen en glucosa i fructosa i, a continuació, en alcohol etílic, diòxid de carboni i àcid acètic; és, doncs, una fermentació àcida.

L’estiu és l’estació en la qual perdem més aigua i, per tant, hem de mirar de reposar-la a través de líquids i aliments que en tinguin molta. El kombucha, per tant, és una opció excel·lent. Prendre aliments fermentats com el kombucha protegeix la microbiota intestinal i potencia el sistema immunitari.

I com li donem joc a la cuina? Doncs convertint les vostres cremes fredes en entrants probiòtics; per exemple, en el cas del gaspatxo, pot ser un bon substitut el vinagre de poma. L’àcid natural del kombucha potencia i conserva les vitamines de les hortalisses, i el seu efecte probiòtic no es perdrà perquè és una recepta en fred.

MIX DE LLAVORS ECOLÒGIQUES

Un aliment recomanat a l’estiu per la seva aportació de nutrients essencials, per la facilitat en la digestió i per com complementa receptes típiques de l’estació com les amanides, les cremes fredes i els batuts. Les llavors destaquen pel seu contingut en omega-3 i 6, per l’alt contingut en minerals (calci, zinc i magnesi) i l’elevada aportació de vitamina E, un poderós antioxidant. És important escollir-les ecològiques, ja que les llavors tenen un gran contingut gras que absorbeix fàcilment els pesticides.

El mix de Veritas conté llavors de carbassa (font de fòsfor, greixos monoinsaturats i omega-6, que ajuden a reduir el colesterol, i el seu consum protegeix dels trastorns de la pròstata), llavors de gira-sol (proteïnes vegetals, greixos monoinsaturats i vitamina E, que ajuden a reduir la inflamació i els nivells de colesterol), nous (riques en greixos de qualitat, molt útils per a la memòria) i panses sultanes (aporten ferro i fibra).

El seu ús a la cuina és molt variat. Pots utilitzar les llavors o bé senceres posant-les a les amanides o bé moldre-les per millorar-ne l’absorció, potenciar-ne el gust i millorar-ne la digestió. I si vols donar-los un toc cruixent, pots torrar-les lleugerament en una paella antiadherent o al forn.