Paco Pérez proposa cuina asiàtica amb producte de proximitat

El xef Paco Pérez cuinarà fins al 31 d’agost als jardins del Castell de Peralada els plats de la cuina asiàtica que més l’han impressionat quan ha viatjat en aquell continent. De fet, la carta és un recorregut per les ciutats que ha visitat i de les quals ha agafat idees per a les seves receptes, de base mediterrània i amb productes de proximitat.

Entre els plats que hi destaquen hi ha les gambes, que el xef ha cuinat al llarg de la seva carrera professional de mil i una maneres diferents, sent com és de Llançà. Ara, al Shiro (que en japonès vol dir castell), les presenta amb tocs thai. “És la gamba del cap de Creus, feta com un carpaccio i amb matisos thai, és a dir amb alfàbrega, coco i citronella”, explica el xef.

Les ostres les porta a taula de quatre maneres diferents, als estils de les ciutats de Tòquio, Bangkok, Pequín i Hong Kong. A l’hora de diferenciar-les, Paco Pérez explica que cada una tindrà gustos originals. “La Bangkok, per exemple, porta curri verd, amb matisos de coco, coriandre, ratlladura de llima i brots de wasabi”, detalla.

A les postres, els dolços més coneguts no hi falten, com el mochi de maduixes i nata, el gelat de te matxa o el famós dorayaki (que es va fer conegut a casa nostra amb els dibuixos de Doraemon). Tot plegat, fins i tot els mateixos dorayakis, és una interpretació del xef de Llançà.

El Shiro recrea una “atmosfera asiàtica” per a un restaurant que Paco Pérez remarca que és “casual” i “amb producte de proximitat i de qualitat”.