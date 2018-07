Vegetals d’estiu per menjar amb cullera

Per què? Perquè “les sopes són una opció saludable, perquè gairebé sempre es preparen amb hortalisses i són ideals per incloure-hi qualsevol vegetal cru”, escriu Locke.

Dit amb altres paraules, “un grapat de pastanagues o de carbassó cru ratllat que s’afegeix a una sopa gustosa just abans de servir-se acostuma a passar desapercebut”.

A l’hora de defensar el plat, l’autora també sosté que és un plat econòmic i ideal per aprofitar “sobres que es tinguin per la nevera, o restes pansides que, si no, es llençarien a les escombraries”, diu Amber Locke a Sopas para la salud.

A l’hora de preparar-les, Locke enumera els ingredients que es necessiten:

Fruites i hortalisses. Si pot ser, ecològiques, perquè així només caldrà rentar-les i no caldrà treure’n la pell.

Oli. L’autora recomana fer-ne servir poc, perquè hi ha verdures que abans d’ajuntar-les al brou les cou al vapor prèviament.

Brou. El brou vegetal és la base de totes les sopes, segons l’autora, i, a més, és una bona opció per prendre’l fins i tot sol.

El toc final. Uns ingredients ben triats poden transformar la sopa en un plat especial, a més de multiplicar-ne el valor nutricional. “No cal que sigui complicat; un grapat de llavors, cacauets torrats molts o pa torrat a dauets cruixents van molt bé”. D’altres poden ser una cullerada de pastanaga ratllada, herbes aromàtiques, un raig de nata o de iogurt o un pessic d’espècies.

A l’hora de preparar la base de totes les sopes, el brou vegetal, Amber Locke suggereix fer-ne amb pastangues, api, cebes o bé porros, herbes aromàtiques, un pessic de pebre negre i aigua mineral. Es cou tot junt a foc lent, i amb l’aigua mineral cobrint totes les hortalisses. De tant en tant caldrà treure’n l’escuma que es forma a la superfície. I ja estarà preparat per afegir a les mil i una preparacions que es vulguin assaborir amb cullera.

Pere Carrió: “Al restaurant del futur hi haurà un 90% de vegetals a la carta”

El cuiner Pere Carrió, del restaurant Gat Blau del carrer Comte d’Urgell de Barcelona, sosté que “al restaurant del futur hi haurà un 90% de vegetals a la carta”. Si més no, és tal com ell s’imagina el seu establiment, en què ja treballa per reduir l’oferta de proteïna animal.

Al seu restaurant les verdures sempre hi tenen un paper protagonista, però els comensals no deixaran de poder-hi menjar proteïna animal. “Tenim plats amb pollastre i amb carn vermella, però provenen de granges ecològiques, en què els animals han sigut ben alimentats i no els han sacrificat quan eren petits”, afirma Carrió. El cas és que “els barcelonins, amb aquest ritme d’alimentació que mantenen, amb predomini de carn als plats, necessitaran les hectàrees de tres planetes Terra per continuar menjant”, diu el xef.

Malgrat això, el Gat Blau “no és un restaurant vegetarià ni de cap tipus de tendència alimentària”, perquè a Carrió no li agraden les etiquetes. “M’agrada sorprendre el comensal amb plats que mai no hauria dit que es poguessin fer”. Aquesta és la seva filosofia vital, amb consciència pel medi ambient.

I si les utopies mai no han alimentat, en el cas del cuiner del Gat Blau no és així perquè “es pot ser ecològic, econòmic, i, a més, rendible per als propietaris i per als que hi treballem”, diu Carrió.

Segons el xef, el Gat Blau va decidir ser coherent amb una ideologia reduint el marge econòmic que guanya. “I també fent tres dies de festa, i aconseguint que la plantilla treballi les hores laborals que li marca el seu contracte”, afirma.

Entre els plats que sorprenen del restaurant Gat Blau hi ha els 15 hummus de gustos diferents. “La floreta que més valoro és que em diguin que mai no s’haurien pogut imaginar que d’aquest vegetal o d’aquell altre llegum se’n pogués fer un plat tan sorprenent”, conclou Carrió.