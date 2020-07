50 anys de truites i hamburgueses al Flash Flash de Barcelona

El restaurant Flash Flash ha celebrat 50 anys amb les truites i les hamburgueses com a plats principals des que es va inaugurar. Tot va començar quan quatre amics, Alfonso Milà, Cecilia Santo Domingo, Leopoldo Pomés i Karin Leiz, van decidir obrir el restaurant per menjar-hi els plats que més els agradaven.

Cadascun d’ells es va encarregar d’àrees diferents per posar-lo en marxa, i el 3 de juliol del 1970 l’inauguraven com una proposta innovadora, sobretot per la varietat de truites. “Volíem un restaurant on es respirés molta llibertat”, recorda Karin Leiz, dona del fotògraf Leopoldo Pomés, traspassat fa onze mesos. Leiz recorda que el 1970 la dictadura franquista era vigent i que, per tant, en el context de l’època el restaurant va ser una revolució. També perquè hi van aplicar idees com el menjar ràpid i l’espai, blanc, amb sofàs.

“Les hamburgueses es mantenen des del primer dia (la Monty, amb ceba, i la Flash, amb tàperes), no n’hem canviat ni el nom ni la composició”, explica Javier Hoyos, el gerent del restaurant. Pel que fa a les truites, diu que sí que n’han anat canviant més, i fins i tot hi ha un estudi al darrere abans d’oferir-ne unes o altres. “La de tòfona i la panadera, que inclou formatge, tomàquet i crostó de pa, es mantenen, però a partir d’aquí n’entren i en surten moltes altres”, diu Hoyos, que també remarca que segons els productes de temporada també n’hi ha unes o altres.

Un curs de dos anys

“Cada dia canviem els plats que oferim perquè pensem en el client que vol venir a menjar diàriament”, explica Hoyos. A més de les truites i de les hamburgueses, els plats de verdures, les amanides -sis de diferents- i els llegums no hi falten.

El gerent recorda la curiositat que, abans d’obtenir el càrrec, el fotògraf Leopoldo Pomés el va apuntar a un curs de cuina de dos anys a l’escola Hofmann. “Em deia que havia de conèixer bé la feina dels cuiners perquè pogués dirigir-los”, diu Hoyos.

Actualment la propietat del restaurant és dels fills del fotògraf Leopoldo Pomés i dels nebots de l’arquitecte Alfonso Milà.