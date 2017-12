Patint les caravanes

Diverses aplicacions ofereixen informació en temps real sobre l’estat de les carreteres, incidències o vies alternatives per evitar congestions. No és per menys, el cotxe privat és el transport que els espanyols utilitzen més en els seus desplaçaments habituals per accedir a la ciutat (61%), segons les dades del IV Fòrum de Mobilitat promogut per Alphabet (2017). Paràmetres macroeconòmics com el creixement de l’economia i la reducció de l’atur es tradueixen en una millora de la capacitat de consum i l’ús de l’automòbil, el que suposa un augment del trànsit a les carreteres.

A Catalunya el parc automobilístic compta amb gairebé 3 milions i mig de turismes (3.434.271 el 2016) i més de la meitat es concentra a la província de Barcelona (2.437.180). Per sort no circulen tots alhora però tot i així a les hores punta, de 7.30 a 9.30 del matí i la franja entre 18h i 21h, és habitual patir retencions.

A l’informe anual 2016 d’INRIX, proveïdor internacional d’intel·ligència de transport, la capital catalana empitjora les dades respecte a l’any passat i puja posicions al rànquing de l’impacte de la congestió de trànsit. A Barcelona perdem una mitjana de 33,8 hores anuals fent caravana, que representa el 12% del temps que conduïm. Encara que sortim amb prou temps és possible que acabem parats, les dues carreteres més congestionades d’Europa són la B-10 entre Montgat i la Zona Franca, i la B-23 entre l’Avinguda Diagonal i Molins de Rei, on els conductors perden una mitjana de més de 20 hores.

Efectes secundaris

Aquestes caravanes poden ser les causants de què arribem tard a reunions o cites importants, afectant-nos laboralment i a nivell familiar. Després d’estar immersos a embussos és normal perdre la paciència i sentir-nos inquiets, nerviosos, alterats i agressius. Les reaccions que causa l’estrès provocat per la conducció o les esperes a la carretera dependran de la intensitat de la situació i de les eines que tingui cadascú per gestionar-ho.

Sergio Carmina Cruz, psicòleg clínic, director clínic de l’Institut Barcelona de Psicologia (www.psicologosbarcelona.net), explica que múltiples estudis científics demostren que quan una persona es veu sotmesa a tensions quotidianes familiars o laborals, pot arribar a patir trastorns anímics. Un estudi realitzat per la Universitat de Califòrnia revela que les respostes negatives davant les tensions del dia a dia com les hores que s’espera a un embús de trànsit, entre altres, poden provocar trastorns de l’estat d’ànim a llarg termini, com ansietat, depressió, angoixa i problemes en el control de la ira.

El doctor considera que si tenim en compte les possibles conseqüències negatives que pot tenir en el nostre estat d’ànim és evident que també poden acabar afectant a la nostra vida laboral i personal. Per prevenir aquestes situacions d’estrès recomana aprendre a gestionar bé el nostre temps preveient que el trànsit es pot complicar, així viatjarem més tranquils. “És fonamental intentar apartar les preocupacions quotidianes quan pugem al cotxe, no sumar als nostres problemes de base la impaciència de veure’ns immersos a un embús” proposa el doctor.

La Marta López estava farta de tardar diàriament més de 40 minuts en fer un trajecte de 20 per arribar a la feina. “Després d’estar un temps avançant l’hora de sortida per evitar caravanes acabo canviant de mitjà de transport. Al principi em va costar ajustar-me als horaris del tren però ara que m’he acostumat a tenir aquesta estona per llegir, preparar-me per la jornada laboral i descomprimir-me a la tornada, ni se’m passa pel cap tornar al cotxe” reconeix la Marta. Un trajecte en tren permet estalviar-nos la tensió d’estar alerta conduint, és més segur, genera menys impacte sobre la ciutat i l’entorn, reduïm la factura ambiental i tenim més temps per nosaltres.

HORES DE CARAVANA (Cotxe-bus) vs TEMPS DE LLIURE DISPOSICIÓ (tren)

Cotxe

Barcelona: 33,8 hores anuals

Vilanova i la Geltrú: 10,6 hores anuals

Girona: 9,1 hores anuals

Martorell: 7,8 hores anuals

Tarragona: 4,8 hores anuals

Tren

Vilanova i la Geltrú - Passeig de Gràcia: 38 minuts

Terrassa - Plaça de Catalunya: 44'

Girona - Barcelona: 38'

Mataró - Plaça de Catalunya: 42'

Sants Estació - Martorell: 37'

T-AIRE

Des de l’1 de desembre està en vigor el protocol en cas de contaminació atmosfèrica amb mesures que limiten temporalment el trànsit i el reforç del transport públic que creixerà fins a un 10% els dies d’alta contaminació. La T-Aire és un nou bitllet de transport públic exclusiu per als dies d’episodi de contaminació ambiental. Un títol multipersonal de 2 viatges integrats, disponible a les 6 corones i amb el mateix temps de transbordament que el de qualsevol títol integrat. El preu és el de 2 viatges d’una T-10 aplicant un descompte del 10%. La T-aire estarà disponible a les màquines de venda automàtica dels operadors de transport públic: Rodalies de Catalunya, TMB, FGC i Tram.