Adrenalina en estat pur

Ahir dissabte el parc aquàtic de Lloret de Mar Water World va reobrir portes. Ho va fer amb un protocol de mesures d’higiene, seguretat i distància social que inclou, entre d’altres, una reducció d’aforament d’entre el 55% i el 66%. S’intervindrà en la gestió de les cues amb un reforç de personal i es limitarà l’aforament en vestidors i zones de restauració. En les de bany, els socorristes vetllaran perquè només hi hagi un banyista per cada 4 m 2 i, si cal, a les atraccions més grans s’establiran torns de 10 minuts.

Josep M. Cama, CEO de Water World, assegura que “en un recinte de 140.000 m 2 no hi haurà problemes per mantenir la distància”. Per reduir el contacte entre persones, des de la web del parc es recomana la compra de l’entrada online i sobretot “que tothom arribi amb la roba de bany posada per evitar al màxim l’ús dels vestidors”.

Dijous serà el torn d’Aquabrava, a Roses. Entre les mesures preses pel parc, destaquen la presència de solució hidroalcohòlica als accessos, botiga i restaurants, al marge de cartells informatius de les mesures a seguir en cada atracció o servei, com mantenir la distància de seguretat, l’aforament limitat en piscines, botiga, consigna, etc.

Maribel López, directora comercial d’Aquabrava, afirma que, tot i haver de reduir l’aforament al 50% -cosa que es tradueix en 4.000 persones-, “es tracta d’un gruix de persones molt elevat, al qual no s’arriba normalment”. Tot i això, a terra es marcaran uns senyals recordant l’obligatorietat de mantenir la distància de seguretat. López també destaca que “a les atraccions s’hi podrà accedir en grup si es tracta de la mateixa família o grup, els flotadors es netejaran després de cada ús, la neteja de lavabos i vestidors s’intensificarà encara més i als bars i restaurants hi haurà mampares de seguretat per no tocar els productes”.

Tot i haver ajornat fins a l’estiu vinent la presentació d’una novetat programada per a aquest any, el parc continua esforçant-se per oferir al visitant local “una experiència de qualitat en plena natura, zones que recreen platges tropicals, rius on relaxar-se, atraccions on descarregar adrenalina i autèntics paradisos de diversió per als nens”, afirma López, que creu que enguany arribarà cert volum de turisme estranger, “com a mínim francès, atesos les trucades i els e-mails que hem rebut durant les últimes setmanes”.

540x322 El Tibidabo ja és a punt d'obrir portes / TIBIDABO El Tibidabo ja és a punt d'obrir portes / TIBIDABO

Més espai a l’aire lliure

Durant la primera setmana de juliol també s’espera que el Tibidabo doni el tret de sortida a la temporada d’enguany. “La nostra màxima prioritat ha sigut preservar la seguretat dels treballadors del parc i de les famílies que ens visitin”, destaca Rosa Ortiz, directora del parc. És per això que s’han extremat les mesures de protecció i que s’estan certificant amb el Global Safe Site amb la qualificació Excellence, una certificació que garanteix el rigor en l’aplicació dels protocols de seguretat marcats pel ministeri de Salut i per l’OMS. “També estem treballant per obtenir el segell Safe Tourism Site i hem preparat una temporada més a l’aire lliure que mai, amb una gran oferta d’atraccions i espectacles a la Plaça del Jardí i la Plaça dels Somnis”, apunta Ortiz.

El parc ha limitat l’aforament a un terç tant en l’Àrea Panoràmica com al parc d’atraccions, i ha instal·lat senyalització perquè el visitant estigui informat de les mesures que cal prendre, com l’obligatorietat d’utilitzar mascareta.

“Un altre punt important és la reserva i venda anticipada d’entrades per rebaixar temps d’espera, garantir la distància social i assegurar la possibilitat d’accedir al parc”, afirma la directora, que afegeix que “també es controlaran les càrregues de les atraccions: s’han creat itineraris senyalitzats per mantenir la fluïdesa de visitants en tot el recinte, s’ha reforçat el personal del parc per vetllar pel compliment de la distància social i l’equip de restauració s’ocuparà de mantenir totes les taules preparades, desinfectant-les després de cada ús”. Un desplegament que busca oferir “als infants de Catalunya un espai a l’aire lliure on gaudir d’una jornada inoblidable, després d’haver passat aquests moments de crisi”, conclou Ortiz.

540x287 PortAventura obre portes el dia 8 de juliol PortAventura obre portes el dia 8 de juliol