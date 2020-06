Augmenta la demanda del sector del caravàning en l’estiu més diferent

Les empreses vinculades al sector del caravàning han registrat les últimes setmanes un augment important de la demanda de lloguer d’autocaravanes, càmpers o caravanes. Així ho afirma GREMCAR, l’associació professional del sector que aglutina la majoria d’empreses del caravàning, amb associats repartits tant a Catalunya com a Espanya. “L’obertura ha sigut sorprenent”, afirma Amadeu Recasens, president de GREMCAR. “Després de dos mesos aturats, els lloguers estan arribant a xifres similars a les de l’any passat -tot i les anul·lacions del turisme internacional- i fins i tot s’ha incrementat la venda de caravanes i autocaravanes”, explica.

Segons l’entitat, l’increment de l’interès per aquest tipus de vehicles en el context actual s’entén, en part, perquè compleix amb molts dels requisits que buscaran els turistes aquest estiu: garanteixen un espai segur ocupat sempre pel mateix grup de persones i permeten l’accés a espais naturals i poc massificats.

GREMCAR apunta que la previsió és arribar al 90% de la flota llogada i, en alguns dels casos, fins al 100% durant els mesos de juliol, agost i setembre. S’espera que tots aquests lloguers es puguin cobrir amb el turisme nacional i estatal gràcies a nous clients que provin el caravàning per primera vegada: “El perfil majoritari de client que lloga un vehicle durant l’estiu és el d’una família amb criatures. I qui ho prova repeteix. Aquest any estem aconseguint captar nous clients que ja tenien la idea madura i que finalment han volgut fer el pas”, explica Ramon Terradellas, vicepresident del Saló Internacional del Caravàning i un dels principals distribuïdors del país a través de l’empresa AutoSuministres Motor.

Vehicles disponibles

Tot i l’afluència d’interessats, GREMCAR adverteix que encara hi ha vehicles disponibles. Segons l’associació, s’ha arribat a una ocupació d’aproximadament el 35% de les caravanes, autocaravanes i càmpers per al mes de juliol, i al voltant del 65% durant el mes d’agost. Per tal d’incentivar el turisme intern, l’entitat ha activat la campanya Aquest estiu, tria caravàning!, amb la qual vol donar a conèixer una opció de viatge que permet altes quotes de llibertat de moviment, en espais poc massificats i amb el mateix grup estable de persones. “El lloguer de les caravanes i autocaravanes ha de ser l’alternativa al turisme de masses al qual estem acostumats”, afirma Recasens.

Segons GREMCAR la crisi del coronavirus ha incentivat la demanda d’un sector que ja estava en creixement els últims anys. A l’estat espanyol les àrees per a autocaravanes han augmentat exponencialment els últims deu anys i han passat de les 180 l’any 2010 a les 1.000 el 2020. Només l’estiu passat es va comptabilitzar un moviment de 150.000 vehicles, 50.000 d’interns i 100.000 d’estrangers. I, segons xifres anuals, el moviment d’autocaravanes va arribar l’any passat a les 350.000, amb una mitjana d’un milió d’usuaris que van utilitzar aquest servei: “Cal tenir en compte que viatjar en autocaravana es pot fer tot l’any, sigui estiu, primavera, tardor o hivern. Es tracta d’un vehicle equipat amb totes les comoditats, que serveix tant per anar a esquiar com per a una escapada a la muntanya o un viatge d’estiu”, recorda Terradellas.

La pàgina web www.infocaravaning.es, des d’on es pot accedir a tota la informació de les empreses que estan agremiades a GREMCAR i a una àmplia oferta d’elements de caravàning de segona mà, rep unes 2.000 visites al mes. En temporada alta els preus de lloguer d’una autocaravana oscil·len entre els 150 i els 190 euros al dia i, en temporada baixa, entre els 90 i els 150 euros. “Normalment durant l’estiu s’ha de llogar un mínim de 10-15 dies, amb quilometratge il·limitat inclòs i assegurança a tot risc. La resta de l’any es pot llogar caps de setmana o també durant ponts o festius”, conclou Recasens.