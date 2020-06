Epicentre arquitectònic, museístic i cultural

Sant Cugat del Vallès compta amb un patrimoni arquitectònic, cultural i natural únic. Un llegat que no només provoca l’orgull dels residents, sinó també que els últims anys el municipi hagi esdevingut lloc de peregrinació per a milers de visitants de les poblacions veïnes. Hi contribueix la seva ubicació, a tan sols 15 km de la capital catalana, però també el fet de comptar amb el monestir més poderós del comtat de Barcelona. Es pot descobrir a través d’una visita guiada tots els dissabtes a les 10 h i ara, a l’estiu, té la seva rèplica nocturna, els dies 25 de juliol, 1, 8, 15, 22 i 29 d’agost i 5 de setembre.

La Nit de llegendes nocturnes, com s’anomena, permet conèixer la història, les llegendes i els éssers màgics que amaga el monestir de Sant Cugat, el claustre del qual també compta amb una visita, tots els diumenges a les 12 h, que recorre l’eix iconogràfic dels seus capitells.

Un altre dels indrets clau del municipi és Mercantic, una petita vila vintage de brocanters, antiquaris, artesans i artistes que, amb el temps, ha esdevingut un referent a Europa per als amants del col·leccionisme i la decoració. El visitant també pot visitar la Casa Museu Cal Gerrer - Museu Marylin, una petita joia premodernista que conté l’únic museu d’Europa dedicat a Marilyn Monroe; el Museu del Còmic i la Il·lustració, o el Centre Grau-Garriga d’Art Tèxtil Contemporani - Cal Quitèria, on s’exposen les obres de l’artista santcugatenc Josep Grau-Garriga.

Sant Cugat a Escena

De l’1 al 24 de juliol torna Sant Cugat a Escena, la programació cultural d’estiu de Sant Cugat del Vallès, una cita que serveix com a altaveu dels músics i actors santcugatencs. Aplega des de nits de clàssica a lectures a la fresca confitades, passant per vespres de jazz o la visita virtual Els capitells musicals del claustre.

Tots els espectacles -el taquillatge dels quals es destinarà a projectes sociosanitaris amb l’objectiu de pal·liar els efectes del covid-19- s’emetran en obert i en directe al canal de YouTube de l’Ajuntament i a través de Cugat Mèdia, excepte La Pua al Plató, que s’emetrà en diferit.

540x301 El Pi d'en Xandri, patrimoni natural de la ciutat / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT / MANÉ ESPINOSA El Pi d'en Xandri, patrimoni natural de la ciutat / AJUNTAMENT DE SANT CUGAT / MANÉ ESPINOSA

Un gran tresor natural

Un dels punts neuràlgics de Sant Cugat és el Parc Natural de Collserola, un paradís per a caminants, ciclistes, corredors i amants dels cavalls que, amb més de 8.000 hectàrees de superfície, és considerat el parc metropolità més gran del país. Amb l’apli Natura Local es pot gaudir igualment de diverses rutes per fer a la natura.