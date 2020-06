Què faran els joves aquest estiu?

L’Agència Catalana de la Joventut publicava al maig una enquesta que copsava com se sentien els joves catalans -dividits per edats en dos grups, de 16 a 24 anys i de 25 a 34 anys- respecte al covid-19. L’enquesta posava de manifest que més de la meitat dels del primer grup viuen en llars on s’han reduït els ingressos arran de la pandèmia, gairebé la meitat considerava que la seva situació econòmica s’havia deteriorat i a una tercera part li costarà arribar a final de mes. Per a Cesc Poch, director de l’Agència Catalana de Joventut, “la crisi derivada del covid-19 ha fet que la precarietat i la desigualtat que ja patia la joventut s’hagin aprofundit”.

Amb aquest decorat de fons, i tenint en compte que des de l’agència es concep el turisme juvenil “com un dret o conquesta social dels joves, les famílies i els treballadors, i no un luxe”, els albergs poden esdevenir una solució de qualitat, arrelada al territori i, a més, amb un preu molt assequible, “sobretot per als 530.000 menors de 30 anys catalans que compten amb el Carnet Jove, amb el qual poden allotjar-se en aquest tipus d’establiment amb una promoció de dues persones al preu d’una”, apunta Poch.

Porta d’entrada

“El d’enguany serà un estiu de proximitat per a tots els públics i els joves poden aprofitar els 53 albergs que formen part de la xarxa d’albergs de Xanascat, que són bé de costa, bé urbans -ubicats a la Catalunya Central- o bé de muntanya”, destaca Poch, que afegeix que, en la temporada estival, “els de costa, de muntanya i de Barcelona ciutat són els que solen registrar un nombre més alt de demanda estrangera”. Aquest any, però, si es para atenció al carnet d’alberguista, que s’expedeix a la xarxa d’Oficines Joves de la Generalitat, Poch preveu “que els joves viatgin força menys, tant dins com fora de les nostres fronteres”.

“De vegades -lamenta Poch- es parla del turisme jove de manera despectiva, però cal tenir en compte que també esdevé una porta d’entrada, ja que, de més grans, en funció de l’experiència, molts de nosaltres tornarem al lloc que vam descobrir en la nostra etapa d’alberguista”. És per aquesta raó que Catalunya compta amb 530 instal·lacions juvenils (250 albergs, 120 d’ells a Barcelona; 250 cases de colònies i 30 campaments).

Tots ells han estat preparant-se per a una temporada incerta, tot i que des de Joventut, tal com subratlla Poch, “s’ha treballat juntament amb Salut Pública i Protecció Civil per poder garantir la màxima seguretat en cadascun dels allotjaments”. I és que, com expressa Poch: “Esperem que els joves que tenien pensat viatjar a l’estranger apostin finalment pel turisme de proximitat, en el marc del qual els albergs representen realment una bona opció per allotjar-se”.