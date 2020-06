La Seu d’Urgell et sorprendrà...

…pels seus racons: la Seu és una ciutat amb més de dos mil anys d’història. Des de la construcció de la primera catedral, ja al segle VI, és la seu de l’important i històric bisbat d’Urgell. La Seu d’Urgell ha tingut una activitat creixent que ha deixat innombrables signes dels diferents temps pels quals ha passat. Passejant pels carrers històrics del centre pots trobar multitud de detalls, racons i edificis monumentals que constitueixen una autèntica lliçó d’història des de l’època romana fins als nostres dies.

540x404 La de la Seu és l'única catedral romànica conservada íntegrament a Catalunya La de la Seu és l'única catedral romànica conservada íntegrament a Catalunya

El patrimoni monumental de la Seu d’Urgell, amb la catedral de Santa Maria, l’única catedral romànica conservada íntegrament a Catalunya, el claustre i l’església de Sant Miquel i el Museu Diocesà, la situa entre les ciutats més importants de tot el Pirineu.

Deixa’t sorprendre i sigues testimoni dels dos mil anys d’història escrits pels racons de la ciutat.

…pel seu paisatge: la Seu d’Urgell està ubicada al cor del Pirineu i centrada entre els dos parcs naturals més grans de Catalunya: el Parc Natural de l’Alt Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró. Per això, aquesta privilegiada vila és un punt de sortida ideal per visitar els dos parcs i recórrer camins i senders. L’oferta disponible et permetrà recórrer diferents rutes a peu o en bicicleta. Hi ha rutes de diferents tipus i nivells, així que de ben segur que n’hi ha una per a tu.

Deixa’t portar pel ritme natural d’aquestes terres i aquests paratges. Relaxa’t i gaudeix amb tots els sentits dels beneficis d’un entorn ric i privilegiat.

…per les possibilitats que t’ofereix: si el teu estil és participar activament i descobrir noves emocions, la Seu és la teva destinació ideal. Podràs practicar ràfting, piragüisme, btt, senderisme… a les fantàstiques instal·lacions olímpiques del Ràfting Parc. A més de barranquisme, golf, kàrting, parapent...

540x411 La Seu d’Urgell té magnífiques instal·lacions per als esports d'aigua La Seu d’Urgell té magnífiques instal·lacions per als esports d'aigua

Deixa’t portar i viu experiències úniques i inoblidables.

…pel treball de la seva gent: l’oferta culinària compta amb una gran varietat d’establiments on degustar tota mena de plats. En tots els casos l’èxit està assegurat, perquè la cuina del Pirineu està fonamentada en la qualitat de les primeres matèries i els productes autòctons.

A la comarca gaudim tot l’any de productes làctics, gràcies a les DOP i als petits productors artesans, molts d’ells reconeguts internacionalment.

Deixa’t sorprendre. Aquí, el producte ecològic i artesà no és una moda, és la forma de viure i d’entendre la gastronomia de la gent del país.

…per la seva hospitalitat: l’oferta hotelera i comercial és igualment àmplia. I el tracte familiar, proper, és l’autèntic segell de qualitat del sector hostaler i comercial de la comarca gràcies al qual sempre seràs un client únic i et sentiràs com a casa.

540x375 El mercat a la Seu El mercat a la Seu

Deixa’t cuidar.

…com a nosaltres cada matí: perquè a la Seu trobaràs el que t’esperes però també moltes coses que ni t’imagines. Perquè la Seu, a part de tenir una catedral romànica única, de trobar-se al peu del parc natural més gran de Catalunya i de comptar amb les instal·lacions olímpiques del Parc del Segre, disposa d’un munt d’ofertes culturals, gastronòmiques, esportives i lúdiques com no t’havies imaginat mai.

Tant si fa fred com si fa calor, practica turisme de proximitat.

Viu experiències úniques i inoblidables...LA SEU D’URGELL ET SORPRENDRÀ!

I aquesta temporada, quan vinguis a la Seu d’Urgell, fes-te una #seufie en família i guanya un cap de setmana a la comarca.

Pots consultar les bases a la nostra web: www.turismeseu.com

