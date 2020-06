La Vall de Boí, on els Pirineus toquen el cel

La Vall de Boí és porta d’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes, l’únic parc nacional de Catalunya i un dels més ben conservats del sud d’Europa, amb cims que superen els 3.000 metres, quasi 300 estanys de formes i colors diversos, rius, barrancs, cascades i molleres que ens fan sentir com si fóssim, veritablement, al país de l’aigua.

La Vall de Boí té també un incomparable conjunt romànic declarat Patrimoni Mundial, que és excepcional per la concentració en un espai reduït d’un nombre tan elevat d’esglésies d’un mateix estil arquitectònic. Aquestes esglésies s’han conservat al llarg del temps gràcies a l’aïllament de la vall fins ben entrat el segle passat, que va fer que no hi arribessin constructors, artistes, arquitectes ni capellans disposats a reconvertir les obres inicials. Són un total de vuit esglésies i una ermita: Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d’Erill la Vall, la Nativitat de Durro, Sant Quirc de Durro, Sant Feliu de Barruera, Santa Maria de Cardet i l’Assumpció de Cóll. I el Centre del Romànic, situat a Erill la Vall, punt d’informació i centre d’interpretació de tot aquest conjunt.

Amb el bon temps, la vall es converteix en un mosaic de colors vius on practicar el senderisme, pujar cims de 3.000 metres i gaudir dels camins que uneixen els pintorescos pobles. I és que caminar per la Vall de Boí és molt més que gaudir del paisatge. És caminar per la història, retrocedir en el temps i reviure una part de l’estil de vida dels nostres avantpassats.

A l’hora de desconnectar i carregar-se d’energia trobem el balneari de Caldes de Boí, a 1.500 metres d’alçada i amb 37 brolladors d’aigües mineromedicinals de més de 16.000 anys d’història. Les aigües que s’extreuen d’aquestes fonts, amb temperatures que oscil·len entre els 4 ºC i els 56 ºC, permeten realitzar més de 2.000 tècniques diàries amb finalitats terapèutiques tant per a adults com per a nens.

Per recuperar forces, res millor que la cuina de la Vall de Boí. Una cuina tradicional de muntanya basada en els recursos naturals, que segueix les antigues tradicions i que fa servir un producte de proximitat per garantir la màxima qualitat en els seus plats. A més, té una oferta variada i adaptada tant per als que busquen la tradició de la cuina de muntanya com per als que busquen una cuina més diferenciada. La vedella ecològica de la Vall de Boí i el corder, criats a la zona, són els plats més valorats pel seu gust i excel·lent qualitat.

I quan es fa fosc el cel es converteix en protagonista. El Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, en el marc de la Vall de Boí, té el reconeixement de reserva i destinació Starlight, que es concedeix a aquelles destinacions que es considera que disposen d’excel·lents qualitats per contemplar el cel nocturn i que estan protegides de qualsevol contaminació lumínica.