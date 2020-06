Vila-seca, la Pineda Platja: més a prop que mai

De la costa a la terra ferma, Vila-seca, la Pineda Platja és un autèntic oasi per gaudir d’unes vacances inoblidables en família. Vila-seca, la Pineda Platja compta amb grans espais oberts. Els gairebé 4 quilòmetres de platja d’alt valor paisatgístic són l’essència de la població. Caminant pel passeig que envolta la platja de la Pineda s’arriba al Parc del Pinar de Perruquet, un espai natural de 2,5 hectàrees ubicat en primera línia de mar. Més enllà, al mateix passeig, destaca el símbol més representatiu de la Pineda: el grup escultòric Pineda.

A Vila-seca també hi ha la Séquia Major, la zona d’aiguamolls més important que hi ha entre el delta de l’Ebre i el delta del Llobregat. Amb 17,3 hectàrees, la Séquia Major alberga una gran biodiversitat i representa un punt important de pas i descans per a les aus migratòries. Les visites són gratuïtes, duren dues hores i es realitzen en diversos idiomes.

L’oferta turística de Vila-seca inclou una gran varietat de propostes d’oci i entreteniment per a tota la família, com PortAventura World i l’Aquopolis Costa Daurada, el parc aquàtic més gran de Catalunya.

Uns 5 quilòmetres separen el centre històric de Vila-seca del nucli de la Pineda. És possible recórrer-los a peu o amb bicicleta, fent un agradable passeig pel raval de la Mar. Abans d’arribar a Vila-seca és obligat fer una parada al Parc de la Torre d’en Dolça, un espai que permet a grans i petits practicar esport, fer activitats, relaxar-se i gaudir de la naturalesa.

Al centre històric de Vila-seca és possible conèixer els punts d’interès del seu patrimoni cultural, a través d’una ruta marcada amb tòtems identificatius situats als monuments més rellevants.

Més informació:

www.lapinedaplatja.info

Telèfon: 977 390 362

Facebook, Twitter i Instagram: @lapinedaplatja