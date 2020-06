260x366 Vine al Pallars, Viu el Jussà, turisme de proximitat i de qualitat al Pallars Jussà Vine al Pallars, Viu el Jussà, turisme de proximitat i de qualitat al Pallars Jussà

Vine al Pallars, Viu el Jussà, una iniciativa que va néixer el 2013 amb la participació de només 17 allotjaments, és avui una associació que ha multiplicat els seus socis i suma més de 100 empreses associades que ofereixen als visitants del Pallars Jussà una àmplia xarxa de serveis. Allotjaments, restaurants, productors locals i empreses d’aventura i cultura són avui els quatre pilars fonamentals d’aquesta associació, que lluita per desestacionalitzar el turisme de la zona i per situar el Pallars Jussà com a destinació turística del Prepirineu i el Pirineu català.

Més enllà de ser un directori d’empreses, Viu el Jussà proposa una agenda d’activitats anual amb més de 70 experiències repartides durant les quatre estacions de l’any que conviden el visitant a conèixer la comarca i a gaudir-ne al màxim. Mitjançant activitats esportives, lúdiques, culturals, recreatives i gastronòmiques, el viatger pot triar entre un gran ventall d’opcions com vol descobrir la comarca. El Pallars Jussà, sens dubte, té una oferta de turisme adaptada a tothom.

Una oferta dirigida per productors i empresaris de la comarca que satisfà el viatger inquiet amant de la natura, la gastronomia, l’enologia i la cultura.

540x311 La natura és el principal atractiu del Pallars Jussà La natura és el principal atractiu del Pallars Jussà

La guia

Restauració, allotjaments, activitats d’exploració de la natura, senderisme, visites culturals i descoberta de productors locals són les propostes que ofereix Vine al Pallars, Viu el Jussà. La Guia Vine al Pallars, Viu el Jussà és un programa de visites guiades, activitats a la natura, degustacions de productes i altres experiències que ajuden a conèixer la diversitat de la zona.

Les activitats fixades a la guia pels productors locals ens permeten conèixer el procés de producció del vi, la cervesa i els licors de la mà dels productors. Per exemple, ens ofereixen la possibilitat de visitar les vinyes i els cellers de vuit productors locals, una fàbrica de cervesa, una empresa de licors i, fins i tot, explotacions ramaderes d’ovella xisqueta i vaca bruna dels Pirineus.

Per altra banda, per als amants de l’ecoturisme i les activitats d’aventura, la guia ofereix activitats com la brama del cérvol, només a la tardor. A l’estiu podem gaudir del barranquisme i altres activitats aquàtiques com el Pilates Sup Lake, que fusiona l’essència del pilates sobre una taula de SUP. A l’hivern, l’esquí de muntanya i raquetes, i activitats de senderisme i descobriment de la natura durant tot l’any.

Si el que desitja el viatger és descobrir el patrimoni cultural i tradicional de la comarca, s’ofereixen visites guiades a espais com el Castell de Mur, les botigues museu de Salàs o les centrals hidroelèctriques de Talarn i la Torre de Cabdella.

Més enllà de les activitats programades durant tot l’any, el viatger pot trobat a la guia allotjaments de tot tipus per a la seva estada al Pallars Jussà: hotels, cases rurals, albergs, càmpings i apartaments.

651x366 Esport i natura van de la mà al Pallars / VIU EL PALLARS, VIU EL JUSSÀ Esport i natura van de la mà al Pallars / VIU EL PALLARS, VIU EL JUSSÀ

Oferta gastronòmica

Pel que fa a l’oferta gastronòmica, Vine al Pallars, Viu al Jussà té una àmplia i molt variada oferta de la cuina local. Des de la més tradicional fins a la cuina més d’avantguarda, posant èmfasi en el km 0 i en el màxim respecte pel producte de la zona i els productors locals.

La guia, disponible en català, castellà, anglès i francès, aquest any, en què s’ha renovat la web completament, serà descarregable des de la mateixa web de l’associació ( www.viujussa.cat ) per permetre als usuaris dur-la sempre al damunt i poder consultar-la des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. A més a més, la guia inclou un mapa amb la ubicació de totes les empreses adherides, ordenades per poblacions i, com a novetat aquest 2020, també un mapa amb els Camins del Jussà, amb més de 50 excursions per gaudir de la comarca a peu.

www.viujussa.cat