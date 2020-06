La cultura torna a escena

La cultura ha estat un dels sectors que han quedat més malparats de la crisi del covid-19 i el posterior confinament. D’un dia per l’altre, cines, museus i teatres van haver d’abaixar persianes. Festivals com el de Pedralbes s’han hagut de reinventar, i els de Peralada o el Primavera Sound s’han ajornat fins al 2021. Clàssics com el Parc Güell, la Sagrada Família o la Casa Batlló també van blindar-se per lluitar contra la pandèmia. La imatge de Barcelona i de les localitats veïnes sense aquell degoteig constant de turistes -locals però sobretot estrangers- ja deixava entreveure les pèrdues, que setmanes després ja començaven a concretar-se. A finals de març, dues setmanes després de dictar-se el confinament, l’Acadèmia de la Música Catalana estimava que els músics deixarien d’ingressar més de cinc milions d’euros entre març i abril, mentre que la Unió d’Actors i Actrius espanyola deia que la quarantena artística es traduiria en pèrdues de 6,8 milions d’euros només durant el mes de març.

Cap a la represa

Sortosament, amb l’entrada de les regions sanitàries de Barcelona i Lleida a la fase 2, el 15 de juny, teatres, museus i monuments van reobrir amb un terç de la seva capacitat, un aforament que arribava al 50% tres dies després, amb l’assoliment de la fase 3. Ara, en la represa, són encara més els edificis que conformen el patrimoni del nostre país que han decidit sumar-se a la reactivació del turisme. I ho han fet, a més d’adoptant tots els protocols i mesures sanitàries adients, oferint descomptes al visitant local.

Un dels primers a obrir portes va ser el Poble Espanyol, l’11 de juny, amb un nou programa d’activitats a l’aire lliure de dia i de nit i amb àmplies zones de terrassa. Així, el recinte obrirà els dijous a la tarda i al vespre, i els divendres, dissabtes i diumenges tot el dia, i oferirà activitats culturals com ara música en directe, vermuts musicals, espectacles de circ, teatre o música, tallers d’artesania o jocs de pistes a un preu especial. Per garantir la màxima seguretat es farà control d’aforament per franges horàries i es prendran les mesures higièniques recomanades.

Prevenció per sobre de tot

D’aquí tres dies reobrirà la Casa Batlló. Ho farà convidant els catalans a descobrir aquest Patrimoni Mundial de franc fins al 31 d’agost, període en el qual als visitants espanyols també se’ls oferiran tarifes especials. Els responsables de l’edifici volen homenatjar els sanitaris espanyols que han lluitat contra la pandèmia oferint-los entrades gratuïtes fins a finals d’any. La Casa Batlló també rellançarà els seus concerts de Nits Màgiques adaptant-les a un nou context, que en el cas d’aquesta obra d’Antoni Gaudí comportarà mesures d’higiene innovadores, com ara l’última tecnologia en purificació d’aire, desinfecció amb llum ultraviolada i un minuciós protocol en tota la visita que inclou des de desinfecció de calçat fins a mesurament de la temperatura, passant per la distància de seguretat i ús d’una mascareta que s’oferirà gratuïtament.

Un protocol força semblant al que hi haurà, a partir del dia 15, a la Pedrera o Casa Milà. En aquest altre edifici gaudinià els visitants descobriran espais habitualment tancats al públic, gaudiran del Terrat dels Guerrers mentre prenen una copa de cava i contemplen les millors vistes de la Ciutat Comtal i, en el cas dels infants, remataran la visita fent un taller de trencadís.

540x345 Món Sant Benet torna a l'activitat oberta el 17 de juliol / MÓN SANT BENET Món Sant Benet torna a l'activitat oberta el 17 de juliol / MÓN SANT BENET

Monestir medieval

El 17 de juliol serà el torn de Món Sant Benet. El recinte reobrirà amb sorpreses per al visitant, que van des de noves experiències vinculades als productes del territori fins a tastos de vins de la comarca o de productes de proximitat, passant per una visita nocturna al monestir medieval de Sant Benet que culminarà amb una copa de cava en un entorn únic carregat d’història. Els més petits de casa també gaudiran de tallers amb els quals podran conèixer de prop la diversitat cultural de la zona, l’art i els productes de la terra.