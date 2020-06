L’enoturisme, una aposta a l’alça

D’un temps ençà descobrir la màgia del vi és una experiència a l’abast de tothom. Ho és gràcies a la tasca duta a terme pels 600 cellers de casa nostra -300 d’ells, visitables-, que posen en valor un ofici amb més de 2.500 anys d’història i la riquesa d’unes vinyes que discorren per muntanyes i valls, però també arran de costa, que són el punt de partida d’un procés tan acurat com enigmàtic. La cultura i els secrets dels vins i els caves catalans es poden conèixer en uns cellers que han treballat de valent per fer de l’enoturisme un dels segells turístics de més renom dins i fora del nostre país, tal com mostra l’informe que l’Agència Catalana de Turisme publicava fa tot just un any. L’informe evidenciava que el 41% dels visitants a cellers catalans eren europeus, el 14% dels EUA i el 8% de la resta del món. El públic domèstic representa el 38% de les visites.

L’activitat vitivinícola del territori s’articula a l’entorn de 12 denominacions d’origen (DO): Alella, Catalunya, Conca de Barberà, Costers del Segre, Empordà, Montsant, Penedès, Pla de Bages, DOQ Priorat, Tarragona i Terra Alta, en el cas del vi, i la DO Cava en el cas dels escumosos. Alguns cellers que les conformen són autèntiques joies modernistes. D’altres permeten participar en la verema trepitjant el raïm, podant els ceps i tastant el vi a la pròpia vinya. Alguns són accessibles, i molts són els que fan èmfasi en la producció sostenible, fins i tot ecològica. Un desplegament que es complementa amb museus, centres d’interpretació, jaciments arqueològics o monestirs medievals i 180 esdeveniments enogastronòmics cada any.

Experiència 360º

Tal com afirmen des de l’Agència Catalana de Turisme, “l’enoturisme, més enllà de la visita a cellers i del gaudi del món del vi i el cava, és una experiència 360º”. Es tracta d’una proposta que “produeix sinergies entre el sector i el territori, i genera fluxos turístics entre els municipis vitivinícoles i els principals mercats emissors, com pot ser Barcelona cap a municipis i DO pròximes (Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Alella...)”.

Al seu torn, “també afavoreix el flux entre destinacions pròximes a les DO que reben públic internacional, com passa al Priorat amb els turistes de la Costa Daurada i a l’Empordà amb els de la Costa Brava”. L’estratègia per consolidar-lo passa, afirmen, “per posar en valor la història, el paisatge, el patrimoni, els pobles i la gastronomia, i donar a conèixer Catalunya com una terra de vins amb història”.

540x356 Visita guiada i tast en unes vinyes / ALBET I NOYA Visita guiada i tast en unes vinyes / ALBET I NOYA

Albet i Noya. Esperances posades en el turisme local

A Albet i Noya ja preveuen una notable caiguda del nombre de visitants estrangers, sobretot del mercat nord-americà, que els últims anys acostumaven a omplir l’agenda de visites entre setmana. “Els nostres vins són molt apreciats a Suïssa, Alemanya o Dinamarca, i pot passar que tinguem un repunt de visitants europeus, però encara no hi han mostrat interès”, diu Virginia Vacarissas, responsable d’enoturisme del celler, que reconeix tenir “les esperances posades en el turisme local, sobretot el provinent de l’àrea de Barcelona”. El turista autòcton, però, “s’ho mira més a l’hora de gastar”. A més de no haver apujat tarifes, a Albet i Noya confien que l’entorn, envoltat de natura i poc massificat, “atregui el turista local”. L’activitat més demanada és la visita al celler, un tour guiat, destaca Vacarissas, que “ha sigut modificat per adaptar-se millor al context actual i que ara és una ruta totalment outdoor que recorre les vinyes més pròximes a la casa pairal, on la degustació es fa in situ, durant el recorregut”.

540x317 Bouquet d'Alella són vinyes amb vistes al Mediterrani / BOUQUET D'ALELLA Bouquet d'Alella són vinyes amb vistes al Mediterrani / BOUQUET D'ALELLA

Bouquet d'Alella. Experiències de petit format

“Enguany el principal serà el turisme local i el volum serà inferior”. Així ho afirma Laura Fortuny, responsable d’enoturisme de Bouquet d’Alella. Allà les activitats són de petit format i han sigut pensades per tenir una experiència “autèntica, bonica i especial”. Per a Fortuny, “a través del vi, les vinyes i la història del celler et pots fer una idea de com ha canviat el paisatge, la cultura del vi i el pes del vi a casa nostra”. En el marc actual el celler ha dissenyat noves experiències per atraure el públic local. És el cas del nou wine bar entre vinyes, que permetrà gaudir d’una copa de vi en un espai tranquil i acollidor entre vinyes, i que s’afegeix a un catàleg que ja compta amb un esmorzar de forquilla que se celebra tres cops l’any i que coincideix amb la poda, la floració i la verema; el sopar de Lluna i Vinyes, que coincideix amb la lluna plena dels mesos de juliol i agost, o el Festival Bouquet d’Alella, emmarcat en el Festival Alella.

540x261 La seu de Castell del Remei / CASTELL DEL REMEI La seu de Castell del Remei / CASTELL DEL REMEI

Castell del Remei. Un celler històric

El Castell del Remei va rebre l’any passat uns 60.000 visitants. La gran majoria eren de procedència nacional. “El celler ofereix al públic local una oferta molt variada, que va des de la festa major fins a aplecs, balls, capgrossos, concerts, exposicions, concursos de poesia, de fotografia, curses de modelisme naval, escape rooms, cinema a la fresca i, per descomptat, també tastos i visites al celler”, subratlla el seu director general, Xavier Cepero. Visitar el Castell del Remei permet descobrir un celler històric –“El celler de criança més antic de Catalunya”– que s’ubica, desvela Cepero, “en una finca amb un llac i un estany plens d’aus migratòries i que alberguen un molí d’oli, la farinera, la boteria, la destil·ladora o el santuari de la Verge del Remei, al marge de quatre hectàrees de gespa al costat dels llacs. Espais amples i saludables –conclou– per gaudir-ne en família”.