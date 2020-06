A l’espera del turista europeu

Un estiu incert, empès per les decisions volàtils i poc previsible. El sector turístic de platja, que depèn en gran part del turisme estranger, preveu un estiu molt complicat tot i la progressiva obertura de fronteres. Els més difícils de recuperar seran els turistes procedents de destinacions de llarga distància, i es confia que els turistes dels mercats més pròxims, França, el Benelux o Alemanya, es continuïn desplaçant, sobretot amb viatges en cotxe i a destinacions que els siguin de confiança: “L’arribada del turisme estranger dependrà de tres variables fonamentals -explica Joan Miquel Gomis, professor dels estudis d’economia i empresa de la UOC-. La primera, de les restriccions que trobi per entrar al país; la segona, de les recomanacions que facin les autoritats dels països d’origen, que en alguns casos significatius, com a França, van en la línia de promocionar el turisme de proximitat; i la tercera, de la sensació de seguretat que inspira una destinació davant d’un risc de rebrot”.

El turista francès serà determinant

Als establiments de la Costa Brava la demanda d’ocupació ha anat en augment, tot i la incertesa que aquestes reserves es puguin acabar portant a terme: “Ens movem en un escenari nou. No sabem si les reserves que s’estan produint són reals, si es fan amb intenció de consumir-se o de tenir una reserva feta per si de cas, sense cap cost de cancel·lació”, explica Martí Sabrià, gerent del Grup Costa Brava Centre, que aglutina 400 empreses del sector de l’hostaleria i el turisme, principalment de la comarca del Baix Empordà.

Segons Sabrià, les xifres d’ocupació continuen sent “molt inferiors a les que hi va haver l’any passat” i esperen que el mercat francès acabi salvant una temporada que no podran omplir només amb el turisme interior: “El mercat francès és clau per a nosaltres. Si els francesos fan el que acostumen a fer habitualment tindrem un resultat. Si, per contra, fan cas a la crida de quedar-se al seu país patirem molt. Amb els catalans no en tenim prou”, explica.

Costa Brava Centre confia també en l’atractiu d’un format hoteler poc convencional, amb establiments petits, que compten amb amplis espais a l’exterior i que apliquen amb rigor les mesures de seguretat i higiene per oferir la màxima confiança i garantia al client: “Creiem que els Petits Grans Hotels de Catalunya, una de les nostres marques, seran els que tindran més demanda. Es tracta d’hotels segurs i poc concorreguts, i avui l’espai lliure té valor sanitari”, explica Sabrià. Pel que fa als preus, descarten que aquest estiu hi hagi descomptes especials: “Oferim paisatge, espai natural, poca densitat i bona gastronomia. Cal vendre el preu que val això”, afegeix.

540x319 L'hotel Best Marítim, a Salou / TURISME COSTA DAURADA L'hotel Best Marítim, a Salou / TURISME COSTA DAURADA

Confiança en el client fidel

Les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre reben cada any 6 milions de visitants que hi fan al voltant d’uns 22 milions de pernoctacions. El sector turístic ocupa prop de 26.000 persones i, en casos com la població de Cambrils, el PIB turístic arriba al 47%. Són dades facilitades per la Federació Empresarial d’Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), que reuneix 700 empreses associades i 20.000 professionals del sector de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre. El seu president, Xavier Guardià, recorda que la seva és una destinació que el client estranger coneix bé i que sol repetir en temporada d’estiu: “Som una destinació molt coneguda i segura, amb un client fidel i que repeteix. N’hi ha que fa 10 anys que ens escullen per passar les vacances -explica-. Tenim molts turistes que ens arriben amb cotxe particular, sobretot procedents de França, Alemanya i Holanda. En les circumstàncies actuals, aquesta modalitat de desplaçament els donaria llibertat per poder tornar a casa davant qualsevol circumstància adversa”.

Guardià reconeix que la d’aquest any “serà una molt mala temporada”, i valora l’esforç dels empresaris, que han treballat molt les últimes setmanes per oferir el màxim confort i seguretat: “Crec que tothom està preparat i que ha fet les coses el millor possible. Tot i que serà un mal any, volem que com a mínim hi pugui haver temporada. Que puguem obrir i contractar personal. I si ens serveix per cobrir despeses, tot això que haurem guanyat”, explica. El portaveu de la FEHT recorda que la meitat dels turistes que reben la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre en temporades normals són europeus, principalment britànics, alemanys, holandesos i russos. L’altra meitat prové del turisme interior.

L’Associació Hotelera Salou-Cambrils-la Pineda, entitat que forma part de la FEHT, obrirà aquest estiu el 50% del parc hoteler, fet que representa aproximadament un 35% de la capacitat de les habitacions. El seu president, Xavier Roig, es mostra contundent a l’hora de parlar de les previsions per a aquest estiu: “Serà una temporada desastrosa -afirma-. Veig difícil que la gent pugui gaudir de les vacances si ha d’anar amb mascareta i guardar les distàncies de seguretat d’un metre i mig. Cal donar aquest missatge”, conclou.

540x434 Els càmpings catalans tenen una clara majoria de clients estrangers / DAVID BORRAT Els càmpings catalans tenen una clara majoria de clients estrangers / DAVID BORRAT