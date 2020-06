L’intercanvi de cases es dispara

La crisi del coronavirus ha disparat la demanda d’intercanvi de cases, un model que permet allotjar-se en cases particulars d’altres persones oferint la pròpia a canvi i sense pagar cap despesa. “L’intercanvi de cases permet viatjar de manera fàcil, còmoda, autèntica, econòmica i responsable. Calculem que l’estalvi que suposa pot arribar al 30% del total del pressupost del viatge”, explica Pilar Manrique, responsable a Espanya de HomeExchange, la comunitat líder en intercanvi de cases al món, amb un total de 137.000 pernoctacions registrades el 2019.

Les famílies amb fills petits o adolescents són el principal usuari d’aquest model de viatge, que s’incrementarà de manera exponencial aquest estiu: “Un dels factors importants és que parlem de cases reals i no de cases destinades al turisme i, per tant, la rotació de persones que hi circulen és molt menor”, explica Manrique.

Des de HomeExchange s’ha informat els usuaris de les indicacions oficials en seguretat i higiene i es recomana seguir-les en tot moment i evitar, per exemple, el contacte físic en determinats moments com el de l’entrega de claus”, afegeix.

Altres factors a favor

Més enllà de la seguretat, la crisi econòmica per la pandèmia és un altre element a valorar a l’hora d’optar per aquest model. “És un element determinant, com també ho és la facilitat per cancel·lar. Tot es basa en la comunicació entre els propietaris. Una vegada l’intercanvi ha sigut acordat, si un imprevist obliga a cancel·lar-lo és molt més fàcil i econòmicament es fa sense problemes”, diu Manrique.

Un dels aspectes que canviarà aquest estiu serà la destinació. S’imposa l’intercanvi de cases de proximitat, no a l’estranger, i amb piscina particular: “Els usuaris volen compartir com menys espais millor amb desconeguts. Aquest estiu les cases amb piscina tenen molt d’èxit”, explica Manrique.

Catalunya, juntament amb el País Valencià i Andalusia, són els territoris que més cases ofereixen per a aquest estiu, en un moment en què es valorarà que les destinacions siguin relativament pròximes, és a dir, a una altra comunitat autònoma però sense anar gaire lluny. “Els intercanvis a l’interior d’Espanya han passat del 35% el 2019 al 81% el 2020. A conseqüència del covid les famílies prefereixen no arriscar-se viatjant a països estrangers i descobrir territoris pròxims i que, en realitat, desconeixen”, conclou.