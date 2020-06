El turisme rural només salvarà mig estiu

Les primeres vacances postpandèmia són una oportunitat perfecta per redescobrir el territori de casa. Aquest estiu el turisme rural serà una de les primeres opcions per a molts visitants, que buscaran passar uns dies a la natura en entorns poc massificats: “La situació actual és una oportunitat per fomentar i donar a conèixer el turisme rural”, explica Oliver Chicharro, que és gerent del portal de reserves de turisme rural a Catalunya Somrurals.com. “Un factor important de l’etapa postconfinament serà aquesta recerca del contacte amb la natura com una manera de contribuir a millorar la qualitat de vida i la salut mental de les persones”, afegeix.

A Catalunya hi ha prop de 2.500 allotjaments rurals de característiques molt diverses, dels quals 500 formen part de Concatur, la Confederació Catalana d’Agroturisme i Turisme Rural. Tot i el bon ritme de reserves per als mesos de juliol i agost, Ferran Puig, president de l’entitat, alerta que serà un mal any per al sector: “Calculem que a nivell anual tindrem baixades de facturació que podrien oscil·lar entre el 50% i el 80% depenent de l’allotjament. El fet de perdre la Setmana Santa i el pont de l’1 de Maig ens fet molt mal”, explica. “Pel que fa a l’estiu, salvarem la meitat de la temporada gràcies als mesos de juliol i agost”, afegeix. Des de Turalcat, la confederació del turisme rural i l’agroturisme de Catalunya, amb 500 allotjaments distribuïts per les comarques de Lleida i Barcelona, entre altres punts del territori, també es mostren optimistes de cara a l’estiu: “Les reserves fetes prèviament s’han mantingut i aquests dies estem tenint una allau de noves peticions”, explica Montserrat Cobaró, directora de serveis tècnics de Turalcat. En època estival l’entitat compta normalment amb un 30% de les reserves procedents del turisme estranger, un client que aquest any esperen no perdre del tot si la situació es manté estable: “És difícil de preveure perquè tot dependrà de si hi ha nous rebrots. Si la situació no es descontrola podrem continuar comptant amb un percentatge de reserves internacionals que rondaran entre el 15% i el 20%”, explica.

Descobrir el territori de casa

Pel que fa als clients, les cases preveuen omplir l’estiu amb visitants del territori, molts d’ells fidels de cada any: “Tenim un públic que ja ens coneix i que repeteix. Aquest estiu, més que mai, vindran atrets per l’entorn que els oferim i perquè podran coincidir amb molt poca gent”, afegeix. “Aquells allotjaments que hagin fet una aposta per a internacionalitzar-se i que treballin amb agències notaran més la falta de reserves i els caldrà orientar-se al turisme interior per poder salvar la temporada”, explica. Qui també pot patir aquest estiu seran aquelles cases destinades a grups més nombrosos: “Els clients a curt termini miraran de fer l’escapada amb el nucli familiar més proper i amb menys persones”, explica Oliver Chicharro. “Les cases per a grups grans -més de 20 persones- hauran de buscar la manera d’adaptar-se i agafar grups més petits”, afegeix.

Zona de relax exterior en una casa rural a Gósol, al Berguedà

En cas d’un possible rebrot, pensant sobretot en la tardor, Somrurals ofereix cancel·lacions gratuïtes amb l’objectiu de donar seguretat al client: “Hi ha certa por d’un possible rebrot a partir del setembre. Creiem que les reserves es faran amb poc marge de temps i per això ens hi hem volgut adaptar flexibilitzant les condicions de cancel·lació”, explica.

Ganes de natura

La temporada als refugis de muntanya es preveu incerta, atípica i amb menys volum d’usuaris que de costum. Les reserves han començat a remuntar les últimes setmanes amb una majoria d’excursionistes catalans, tot i que també n’hi ha d’estatals i d’estrangers: “Els turistes estrangers que tenien reserves previstes per a juliol i agost en les grans rutes de muntanya no les han cancel·lat. També veiem un repunt en l’excursionista francès, que ha començat a reservar les últimes setmanes”, explica Josep Casanovas, vicepresident de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i cap d’àrea de refugis i senders.

L’aforament dels refugis s’ha hagut de reduir a la meitat, en alguns dels casos, per poder complir les mesures de distanciament establertes pel covid: “Les distàncies de seguretat són difícils de respectar en un refugi de muntanya. Per això hem hagut de reduir l’aforament al 40% o 50% de les places. En alguns casos hem demanat la possibilitat que s’establís una zona d’acampada controlada al davant dels refugis per donar una mica més de cabuda a aquestes instal·lacions”, explica.

Tot i que no serà un bon any en pernoctacions, els refugis confien en els molts excursionistes que reservaran per fer-hi un àpat o una consumició: “Hem notat un increment dels dinars, sobretot de gent que viu a la zona i que no ens coneixia”, explica Anna Mañach, guarda del Refugi de Rebost, al Parc Nacional Cadí Moixeró. “Hem afegit cinc taules a fora per poder tenir els clients a l’exterior. Estem notant les ganes que té la gent de gaudir de la natura”, diu.

Experiències múltiples

Les empreses vinculades al turisme rural i que depenen, en gran part, dels clients que s’hi allotgen també esperen poder salvar mitja temporada d’estiu, sobretot si es compleixen les previsions d’un bon aforament durant els mesos de juliol i agost. Indòmit és una empresa d’esports i activitats d’aventura ubicada a Olvan, al Berguedà. Fan activitats de natura guiades i ofereixen esports d’aigua a l’embassament de la Baells: “Nosaltres som a només una hora de l’àrea metropolitana i som l’escapada perfecta per passar el dia. Des que es pot circular lliurement hem notat un increment de la demanda, sobretot en esports d’aigua, que esperem que s’incrementi durant els propers mesos”, explica Joan Carles Fuster, assessor comercial de l’empresa.

El Tren del Ciment de FGC